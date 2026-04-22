Santo Domingo.– Más de 10,191 unidades de fuegos artificiales fueron destruidas durante la primera jornada formal de eliminación de pirotecnia ilegal, como parte de las acciones para prevenir riesgos a la población y hacer cumplir la Ley 340-09.

Los artefactos habían sido incautados en operativos realizados en diciembre en colmados, barberías y otros establecimientos no autorizados, donde eran comercializados de manera irregular, representando un peligro significativo para la seguridad ciudadana.

La jornada fue encabezada por el Ministerio de Interior y Policía, a través de su Dirección de Control de Productos Pirotécnicos, con la participación de autoridades del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otras instituciones vinculadas a la seguridad.

Durante la actividad, la ministra Faride Raful advirtió sobre las consecuencias del uso indebido de estos productos, al señalar que su venta sin regulación puede derivar en quemaduras graves, pérdida de visión e incendios, especialmente durante celebraciones.

“Estos productos cuando se venden sin regulación terminan en la mano de un niño en una acera, en una quemadura de tercer grado, en un ojo que pierde visión, en un incendio que consume una casa la noche del 31. Ese es el costo real de la pirotecnia ilegal”, precisó.

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Asimismo, reiteró que ninguna autoridad local tiene facultad para autorizar la comercialización de pirotecnia fuera del marco legal, y aseguró que continuarán los operativos de inspección, incautación y destrucción de estos artículos.

“Este Ministerio va a seguir haciendo su parte, inspeccionando, incautando, destruyendo lo que no debió entrar al mercado. Las celebraciones que el país merece son las que no terminan en una sala de emergencias”, manifestó.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer la prevención y reducir el comercio ilegal, con el objetivo de disminuir cada año la cantidad de productos incautados y los riesgos asociados a su uso.