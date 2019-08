SAN JUAN (AP) — El Tribunal Supremo de Puerto Rico anuló el miércoles la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador, que tuvo lugar días atrás, y con ello allanó el camino para que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asuma el cargo después de semanas de incertidumbre.

Según el fallo unánime, Pierluisi debe dejar el cargo de manera inmediata. La decisión del tribunal, la cual es inapelable, por el momento resuelve la disputa sobre quién quedará al frente del territorio estadounidense después de que el gobernador anterior se viera forzado a renunciar después de varias semanas de protestas y acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat repleto de obscenidades.

Se prevé que la decisión del máximo tribunal desencadene nuevas manifestaciones y aún más alboroto debido a que muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez como gobernadora.

“Se concluye que la juramentación como gobernador del Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia, secretario de Estado nombrado en receso, es inconstitucional“, manifestó la corte en un comunicado. Luego del fallo, Vázquez dijo que asumiría la gubernatura. Anteriormente había dicho que no quería el puesto.

“Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero“, informó en un comunicado. Se prevé que juramente más tarde. Por su parte, Pierluisi había dicho que respetaría la decisión, fuera la que fuera. Tras el anuncio, la gente festejó en algunas partes de San Juan y se prevé que los puertorriqueños se reúnan más tarde afuera de la residencia del gobernador en el distrito colonial de la capital, algunos para celebrar el fallo y otros para manifestarse en contra de la próxima gobernadora. Poco después de que se anunció el fallo, cerca de la mansión del gobernador, alguien gritó a través de un altavoz: “íFuera Pierluisi! íLa Constitución de Puerto Rico se respeta!“.

“Es la decisión correcta”, dijo Xiomary Morales, una mesera de 21 años y estudiante que trabaja a pocas cuadras de distancia, añadiendo que “esa gente está acostumbrada a hacer lo que quiere”. Los puertorriqueños están física y emocionalmente exhaustos y quieren que esta incertidumbre política llegue a su fin. “Aquí se deberían de hacer unas elecciones de nuevo, darle restart, como un juego de Playstation”.

Pero Tita Caraballo, una enfermera jubilada de 65 años originaria de la ciudad de Gurabo, no estuvo de acuerdo con la decisión de la corte. “Yo creo que están jugando con el pueblo y no sé, a lo mejor tienen a X persona que quieren y por eso están haciendo eso”.

Pierluisi fue nombrado secretario de Estado por el exgobernador Ricardo Rosselló durante el receso legislativo y sólo la cámara baja aprobó su designación. Luego Pierluisi prestó juramento el viernes tras la renuncia de Rosselló, presionado por las protestas callejeras. El Senado de Puerto Rico presentó una demanda para impugnar la legitimidad de Pierluisi como gobernador, alegando que su nombramiento previo como secretario de Estado también se necesitaba su aprobación, y el Tribunal Supremo decidió en favor del Senado.

El lunes, el Senado decidió no realizar una votación aunque el presidente de la cámara, Thomas Rivera Schatz, dijo que Pierluisi sólo contaba con cinco de los 15 votos que necesitaba para ser confirmado como secretario de Estado.

El mismo día, la Corte Suprema anunció que escucharía el caso. El Senado también había pedido a la corte declarar inconstitucional una parte de una ley de 2005 en la que se establece que un secretario de Estado no necesita ser aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado si tiene que asumir la gubernatura.

La Constitución de Puerto Rico señala que un secretario de Estado requiere la aprobación de ambas cámaras. La corte estuvo de acuerdo en que esa cláusula era inconstitucional. Rivera Schatz celebró el fallo en un discurso triunfante. “íAhora sí! Con absoluta legitimidad buscaremos verdadera paz y estabilidad“, manifestó. Seis de los nueve jueces de la Corte fueron designados por gobernadores que pertenecían al partido de Pierluisi y Rivera Schatz, el Partido Nuevo Progresista, y los otros tres por mandatarios del opositor Partido Democrático Popular.

Vázquez, una exfiscal de 59 años, sería la segunda mujer en asumir el cargo de gobernadora de Puerto Rico, y permanecería en el cargo el resto del periodo que le correspondía a Rosselló hasta que se realicen las próximas elecciones, programadas para 2020. Se desconoce de momento cuándo prestará juramento.

Vázquez se convirtió en secretaria de Justicia en enero de 2017 y cuenta con experiencia limitada al frente de agencias gubernamentales. Previamente se desempeñó como fiscal de distrito durante dos décadas en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, llevando casos de violencia doméstica y abuso sexual. En 2010 fue designada al frente de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Algunos de sus detractores afirman que como secretaria de Justicia no fue lo suficientemente agresiva en abrir investigaciones de corrupción contra miembros del PNP, al que también pertenece, y que no dio prioridad a los casos de violencia de género. William González Román, un jubilado de 71 años y también originario de Gurabo, no estaba convencido de querer a Vázquez en la gubernatura. “Bueno, vamos a ver. A todo el mundo hay que darle un oportunidad, ¿verdad?”, comentó. “A ver qué decisiones (toma), pero le digo ese puesto es grande, de mucha responsabilidad”.

En noviembre pasado, la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico informó que recibió una denuncia por posibles violaciones éticas en torno a Vázquez, quien fue acusada de intervenir en un caso que involucraba a un sospechoso acusado de robar propiedad del gobierno de una residencia en la que vivía la hija de Vázquez. Vázquez compareció en la corte para enfrentar cargos que incluían dos violaciones a la ley de ética gubernamental. En diciembre un juez dictaminó que no había evidencia para su arresto.

La renuncia de Rosselló se dio después de casi dos semanas de protestas tras la filtración del chat en el que él y otros 11 hombres, incluyendo funcionarios del gobierno, se burlaban de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María. Más de una veintena de funcionarios renunciaron poco después de la filtración, incluyendo al exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín.

“Ahora es cuando verdaderamente terminó y saldrá del gobierno ese grupo detestable del chat que mentía, se burlaba, maquinaba, conspiraba, violaba la ley y traicionaba a Puerto Rico”, dijo Rivera Schatz el miércoles.