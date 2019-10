Lima, (EFE).- La convulsa semana que vivió Perú tras la disolución del Congreso decretada el pasado 30 de septiembre por el presidente del país, Martín Vizcarra, dejó un cúmulo de frases llamativas para la historia.

En esta selección de doce declaraciones textuales de sus protagonistas se resume una de las crisis políticas más graves de las últimas décadas en Perú, desde la cuestión de confianza presentada por el Gobierno hasta el nuevo Consejo de Ministros.

SALVADOR DEL SOLAR (primer ministro)- “Es la Constitución la que me faculta a hacer uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía”. Así comenzó Del Solar su alocución ante el pleno del Congreso, donde presentó la cuestión de confianza para votarla con carácter inmediato, algo que la oposición intentó evitar al cerrarle las puertas del hemiciclo para que no entrase y así continuar con la polémica elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

HÉCTOR BECERRIL (portavoz fujimorista)- “Ya votamos. Cierre el Congreso, presidente, que no le tiemblen las piernas”. Convencido de que Martín Vizcarra no se atrevería a dar el gran paso, Becerril se jactaba con esas desafiantes palabras de haber hecho caso omiso a la petición del Gobierno. El fujimorismo y sus aliados votaron por continuar con la renovación del TC con sus magistrados afines, lo que contradecía la cuestión de confianza.

MARTÍN VIZCARRA (presidente)- “Ante la negación fáctica de la confianza, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso”.

Pocas horas después, el mandatario pronunció las palabras que una amplia mayoría de la población esperaba escuchar desde hacía muchos meses, indignados de que el fujimorismo entorpeciera desde el Congreso la lucha anticorrupción emprendida por el Gobierno. Fue enfático en recordar que la Constitución le facultaba a hacerlo.

ESTHER SAAVEDRA (congresista fujimorista)- “Si quieres pelear, peleemos afuera. No tengo miedo a nadie, estoy aquí por mi plata”. En pleno “shock” por el anuncio del presidente, Saavedra dejó esta impactante frase que para muchos peruanos fue una confesión involuntaria, aunque no se sabe si verdaderamente quiso decir plata (dinero) o patria.

ROSA BARTRA (congresista fujimorista)- “Tenemos para 20 años de castrochavismo vizcarrista”. Así definió Bartra a Efe el Gobierno de Vizcarra, al que el fujimorismo no tardó en tildar de dictador por su decisión de disolver el Congreso y ahora pretende equipararlo con Fidel Castro y Hugo Chávez, en una táctica política de la formación naranja donde todos los que no piensen como ellos son catalogados de comunistas.

CÉSAR VÁSQUEZ (congresista de Alianza para el Progreso)- “Le dije al presidente que no tenía los huevos de cumplir lo que amenazó, pero lo hizo. No nos aferremos al cargo, no hagamos este papelón”. A pesar de que su partido votó alineado con el fujimorismo, Vásquez reconoció que la amplia mayoría de la población respaldaba la decisión de Vizcarra más allá de las discusiones sobre si el presidente se excedió al interpretar como una negativa a la confianza la manera como procedió el Congreso con su pedido.

MERCEDES ARÁOZ (vicepresidenta)- “Fue un acto político”. En su respuesta a la disolución, un pleno del Congreso con solo el fujimorismo y sus aliados suspendió de funciones a Vizcarra e hizo jurar como presidenta a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que menos de 24 horas después dimitió y le quiso restar validez jurídica a esa acción tras ser denunciada por usurpación de funciones.

MARTÍN VIZCARRA (presidente)- “No se puede jurar algo y después decir que era de ‘mentiritas'”. En entrevista al diario El Comercio, el presidente recordó a su vicepresidenta que su jura como mandataria carecía de validez pero no de consecuencias legales.

MAURICIO MULDER (portavoz aprista)- “Hasta su renuncia, Aráoz era como Juan Guaidó” En declaraciones a Efe, el congresista insistió en comparar a Aráoz con Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, y lamentó que la vicepresidenta no tuviera el apoyo de las fuerzas armadas.

PEDRO OLAECHEA (presidente del Congreso)- “Renuncie, presidente, y nos vamos todos” Tras la dimisión de Aráoz, el jefe del Legislativo propuso a Vizcarra dimitir para convocar elecciones generales, las mismas que el presidente había propuesto al Congreso y que el fujimorismo y sus aliados rechazaron una semana antes de la disolución del Parlamento.

CARLOS MORÁN (ministro del Interior)- “Búsquense otro trabajo”. Este lunes Morán recordó que los miembros del Congreso disuelto, a excepción de la comisión permanente, ya no tienen derecho a seguridad del Estado, y les recomendó que se busquen otra labor.

WALTER MARTOS (ministro de Defensa)- “Se habla mucho de golpe de Estado, pero no veo tanques en las calles”. Asimismo, el nuevo ministro de Defensa está convencido de que Vizcarra actuó en pleno respeto de la Constitución y recordó el total respaldo de las fuerzas armadas al gobernante.