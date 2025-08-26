La distancia entre Abinader y el PRM: ¿una decisión política deliberada?

Dicen PRM deja solo a Abinader frente a los ataques de la oposición. ¿Y si fuera el mandatario el que quiere marcar distancia con el partido?

El polibromero no cree que le sume simpatía a la oposición insistir en el discurso de altos precios de la comida y apagones. ¡Eso no vende!

Eliminar el giro a la izquierda en la Kennedy con Gómez ha saturado un tramo de la San Martín. ¡Ojalá no se trate de otro invento del Intrant!

El Banco Central en dos meses ha canalizado 48 mil millones de pesos a sectores productivos. Puede ser cierto, pero la gente no lo siente.

Es cierto que la ley de colegiación de los periodistas tiene sus baches, pero ahora más que nunca debe ser respetada y protegida ¿Verdad?

Todos, economistas y no economistas, coinciden en que RD debe acelerar la inversión pública, pero todos se oponen a una reforma fiscal.

Lee también: Demandan justicia para Luis Alberto: ¿Confusión por la Policía?

El Gobierno proyectó para este año una tasa de cambio promedio de $61.19 pesos, pero ayer estaba en $63.10. ¡Ojo con eso autoridades!

La responsabilidad de la educación recae sobre el Estado, los hogares y los profesores, tal y como lo observó ayer el presidente Abinader.