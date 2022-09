La economía va bien

Estoy optimista porque la mayor parte de las crisis económicas no vienen por falta de producción, sino por desequilibrios macroeconómicos, especialmente los financieros, aunque estén relacionados.

Los fundamentos de la economía: inflación, desempleo y tasa de interés no andan mal. Para RD agrego la tasa de cambio que está mejor todavía. Desde que sigo la economía, las crisis que he visto han surgido por la inflación y la tasa de cambio. Sabemos vivir con altas tasas de interés y de desempleo.

El indicador más traumático es el desempleo. Ese problema fue políticamente resuelto a partir del 1978 cuando el PRD llegó al poder y empleó a todos los profesionales sin trabajo. El PLD siguió con lo mismo y pagando mas. Como los letrados son los que tienen mayor poder de expresión, ya no se habla del tema; pero la rigidez del mercado laboral sigue igual o peor que antes.

La longevidad de Héctor Valdez Albizu en el Banco Central da tranquilidad. Como ya RD no califica para préstamos blandos, el gobierno central se ha cuidado de no desbordarse con el gasto público para no causar inflación y así garantizarse el flujo del capital privado. En parte, es por eso que no ha construido tantas obras como se espera.

En estos tiempos de inseguridad alimentaria generada por la rivalidad geopolítica y sus guerras, la construcción y reparación de caminos vecinales son de alta prioridad. El presidente de Colombia Gustavo Petro encontró una manera muy creativa de aliviar ese problema. Está usando los helicópteros de las fuerzas armadas para llegar a las zonas de producción agrícola de difícil acceso.

El Ministerio de Agricultura podría coordinar con la Fuerza Aérea un sistema de transporte intermedio similar en una primera etapa y después adquirir sus propios helicópteros. Estos recogerían los productos en las aéreas escarpadas y los dejarían en lugares más accesibles para los medios de transporte terrestre.

José Café