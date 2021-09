La figura del Presidente

A veces luce hasta solitario. Su soledad dentro del poder es inusual, sobre todo cuando se entiende que ésta tiende a tomar cuerpo ya en el último tramo del periodo.

Quienes trabajan las estrategias gubernamentales, deben y tienen que establecer mediante planes muy bien pensados, algún tipo de mecanismo que presente al mandatario con el apoyo real de las gentes que lo llevaron al poder, es decir sus compañeros del PRM y del propio cuerpo de funcionarios que lo acompaña.

Sin embargo no es así. Vemos por diferentes vías como si dentro del mismo partido de gobierno se tendenciaran para formar grupos o núcleos de cara al 24, cuando la realidad es, que en estos momentos, el más sólido liderazgo del oficialismo, lo encarna precisamente la figura del actual mandatario, sin embargo, algunos, o no han entendido o no lo quieren entender.

Al parecer y durante el tiempo que el PRM (antiguo PRD) estuvo en la oposición no aprendieron de sus rivales los peledeistas, los cuales formaron pequeños bloques de poder, llámese Otan o Tercera Vía, o Tercera Fuerza, lo que en sus momentos enfrentaron con fiereza hasta la misma figura de su presidente Danilo Medina, y hoy, lean bien, hoy son oposición con un muy feo panorama de cara a su futuro inmediato.

Desde la Dirección Estratégica de Prensa, deben trabajar en pos del fortalecimiento de la figura presidencial, mediante estrategias muy bien definidas que tiendan a refrescarle la memoria a los dominicanos, de que dentro del actual mandato, hay un hombre con sobradas capacidades para enfrentar los designios que les han deparados las leyes vigentes en nuestra constitución.

Si los llamados “genios” palaciegos no buscan los mecanismos pertinentes para levantar la figura presidencial, podríamos tener en un futuro, un panorama no tan esperanzador.

Por. Rafael Santos

[email protected]