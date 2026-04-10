La exponente urbana La Insuperable se pronunció recientemente sobre los prejuicios sociales en torno a los ingresos económicos, rechazando la práctica de minimizar a los hombres por el monto de su salario.

Durante sus declaraciones en una entrevista con el Dotol Nastra, la artista hizo un llamado a cambiar la mentalidad en las relaciones de pareja, apostando por el crecimiento conjunto y la visión financiera compartida.

“Búscate una mujer que te diga: ‘papi, saquemos 5 mil de esos 40 y vamos a invertirlo, a poner un negocito, y vamos hacer que ese dinero genere’. Tú no puedes minimizar a un hombre porque gane 40 mil pesos”, expresó.

La cantante también cuestionó las exigencias económicas en algunos vínculos sentimentales, señalando que incluso gastos cotidianos, como un regalo, pueden representar un esfuerzo significativo. “Unas flores cuestan 3,500 pesos, y eso te puede hacer feliz. Eso es cuando una mujer no es interesada, que es mi caso”, agregó, en referencia a la importancia de valorar los detalles más allá del dinero.

La intérprete de “Cama vacía” también criticó a quienes dependen exclusivamente de sus parejas sin aportar: “Hay mujeres que viven del ‘dame todo’ y no saben “josear” lo de ellas. Viven pendientes al bolsillo del hombre. Yo no” resaltó dejando clara su postura a favor de relaciones más equitativas, donde ambas partes contribuyan al crecimiento económico y personal de la pareja.