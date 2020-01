Santo Domingo.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), acogió este lunes la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de fecha 17 de enero de 2019, notificada este mismo lunes, y estableció el orden de número en que deberán figurar los partidos o agrupaciones políticas en las elecciones municipales del 16 de febrero, en base a los votos válidos obtenidos en el nivel presidencial en las elecciones del año 2016.

En ese sentido, la JCE otorgó la casilla número 3 en la boleta electoral al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien se disputaba con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) dicha pocisión, ya que según la JCE, el PRD obtuvo 270 mil 450 votos en las referidas elecciones presidenciales, contra 259 mil 395 del PRSC.

Las cinco primera posiciones son:

El puesto 1 lo ocupa el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 2,315,980 votos; el segundo puesto para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), 1,236,771 votos; la casilla 3 la ocupará el PRD con 270,450 votos válidos; el puesto 4 lo ocupará el PRSC, con 259,396 votos, quien se disputaba el puesto 3 con el PRD, mientras que el lugar 5 es para el Partido Alianza País (AlPaís),con 84,399 votos.

Según la motivación de dicha decisión, la JCE determinó que “como consecuencia de los efectos de la suspensión de la Resolución No.34-2019”, resulta “necesario establecer el orden en que estarán colocados los partidos o agrupaciones políticas en las boletas electorales correspondientes al proceso eleccionario municipal a celebrarse el próximo 16 de febrero, quedando como única opción, asumir como criterio para esta ocasión, el de los votos válidos obtenidos por los Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos en el nivel presidencial, en las pasadas elecciones del año 2016”.

Igualmente, el Pleno de la JCE estableció que la suspensión ordenada por el TSA deja la citada Resolución “sin posibilidad de ser ejecutada”, motivo por el cual “se ve compelida por los tiempos que establece el calendario electoral aprobado y los plazos legales que están corriendo a decidir al respecto de la conformación y el orden de las boletas para las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020”.

La decisión fue tomada mediante la Resolución No.12-2020 “Sobre el orden de los partidos en las boletas electorales de las Elecciones Ordinarias Generales del año 2020 por aplicación de la sentencia número 0030-01-2020-SSMC-00001 emitida por la Presidencia Tribunal Superior Administrativo en fecha 17 de enero del 2020”, la cual fue aprobada a unanimidad.

En adición al criterio de votos válidos obtenidos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en el nivel presidencial en las elecciones del año 2016, la decisión establece que los partidos que no participaron con recuadro único en 2016 o que no concurrieron a las mismas, fueron colocadas luego del orden señalado en la resolución, seguidos de las agrupaciones y movimientos políticos que participaron con recuadro único en las referidas elecciones o que no concurrieron a las mismas.

Finalmente, los partidos que obtuvieron su reconocimiento luego de transcurridas las elecciones del año 2016 serán colocados tomando como base la categoría de la organización o la fecha de la Resolución mediante la cual se le otorga el reconocimiento y el orden que ocuparen en la misma, en la respectiva demarcación territorial.

La sesión del Pleno fue presidida por Julio César Castaños Guzmán, así como por los miembros Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, y José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, suplentes de miembro en funciones, todos asistidos por el Secretario General de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.

