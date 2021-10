La Llorona y El olvido que seremos con posibilidades de ganar Premios Platino

MADRID. A escasas horas del ceremonial en que se darán a conocer las películas y talentos ganadores en los VIII Premios Platino del Cine Iberoamericano, se va redefiniendo el cuadro, pero los críticos y periodistas especializados en cine coinciden en que hay dos producciones con clarísimas posibilidades: La llorona y El Olvido que Seremos para llevarse a Latinoamérica el premio a Mejor Película.

La candidata más fuerte hasta mediados de semana era, la colombiana El olvido que seremos, (Fernando Trueba), pero el curso de los días ha ido reformulando el marco, y ahora se tiene como potencial ganador a La llorona, igualmente con once nominaciones, que llega desde Guatemala dirigida por Jairo Bustamante, quien no ha venido a los Premios porque hace el trabajo principal de un director: rodar. Trabaja en Guatemala y no se podía dar el lujo de detener el trabajo casi una semana.

Esta ausencia y los dos premios del público de La llorona podrían constituirse en una sorpresa: que el premio Platino vaya a Guatemala en lugar de Colombia.

Las otras dos películas que conforman la cuarteta de nominaciones tanto a mejor película como a mejor director son: la española Las niñas de Pilar Palomero y la mexican aNuevo orden de Michel Franco.

Ambas de notable calidad y enorme perfil cinematográfico en sus temas.

Las niñas es un tierno drama infantil sobre el despertar a las ideas desligadas del prejuicio y Nuevo Orden, una distopía interpretación de lo que podría pasar en México si la situación de injusticia un día estalla de tal forma, que los pobres asuman a manu millitari lasposiciones de los ricos.

Ninguna de estas dos puede ser descartadas de plano, pero atendiendo a los criterios no escritos del perfil de los Premios Platino, y sin ser jurado ni contar con información oficial del veredicto, es más probable que La llorona o El olvido que seremos, son las de mayores posibilidades.

Ahora toca esperar.