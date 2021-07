La LNB en un gran reto

Existen tres clases de amigos: los amigos que nos aman, los que se burlan de nosotros y los amigos que nos odian”.

La Liga Nacional de Baloncesto tiene un gran reto para el próximo campeonato que está previsto para iniciarse el próximo 4 de agosto.

A pesar del esfuerzo que está haciendo el presidente Luis Abinader, la vicepresidente Raquel Peña y el Ministerio de Salud en el plan de vacunación, no se puede adelantar nada, pues habría que esperar el mes de agosto para determinar si se podrá jugar con fanáticos y definir otros aspectos que tienen que ver con la justa.

Algo importante será conocer el acuerdo al que llegarán el Ministerio de Salud y la LNB sobre el protocolo a seguir en cada escenario de las competencias del deporte del aro y el balón.



No será fácil

Todos estamos identificados en que la LNB pueda concluir exitosamente, pero sabemos que la tarea no será fácil.

No se puede olvidar que el campeonato profesional de béisbol invernal dominicano, presentó algunos inconvenientes con jugadores, técnicos, personal de oficinas y trabajadores que salieron contagiados con la covid, pero la LIDOM con mucha sapiencia, pudo terminar la justa sin los mayores tropiezos, aunque se ha dicho, que en ocasiones el torneo estuvo en riesgo de ser suspendido.



Baloncesto

Los campeonatos de basket superior de Santiago, el Distrito Nacional y otros lugares, se han realizado, aplicando medidas drásticas que no han sido del agrado de algunos, pero es la única manera de apostar al éxito dentro de la calamidad de la pandemia.

En la capital, finalmente se jugó sin fanático y fue una medida acertada, pues hubo un rebrote del virus en los barrios y esa era la única manera de terminar el evento exitosamente.

El Comité Organizador del torneo y los directivos de la Abadina, se pusieron los pantalones y decidieron que se jugará sin espectadores y hoy todos reconocen que fue una decisión inteligente, aunque recibió una lluvia de críticas en ese momento.

Vacuna

Sorpresivamente, los jefes de las 8 franquicias que accionarán en la LNB, se reunieron y se pusieron de acuerdo para iniciar el campeonato el 4 de agosto y no el 15 de julio como estaba previsto.

En una resolución que ha sido enviada a los medios de comunicación, la LNB, manifiesta claramente que es de carácter obligatorio que todos los que participen en el campeonato, tienen que estar vacunados dos veces.



Mir

Antonio Mir, presidente de la LNB, especificó que jugadores, entrenadores, técnicos, jueces, personal de oficinas, trabajadores de las diferentes áreas, directivos y otros, tendrán que estar debidamente vacunados. Habrá un protocolo que verificará que se ha cumplido con ese mandato.



Franquicias

Las Franquicias que van a ver acción en el campeonato son: Metros de Santiago, Reales de La Vega, Leones de Santo Domingo, Indios de San Francisco, Cañeros de La Romana, Huracanes del Atlántico de Puerto Plata y los Soles de Santo Domingo Este.

