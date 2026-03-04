Se cumplen 30 días de la desaparición de la madre de la periodista de NBC sin novedades

LOS ÁNGELES.– La familia de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de la cadena estadounidense NBC, Savannah Guthrie, visitaron este lunes el monumento de flores que se levanta frente a la vivienda de la mujer, desaparecida hace 30 días, sin que se tengan novedades en la investigación.

Familia y comunidad mantienen esperanza y solicitan información para localizar a la madre de Savannah Guthrie

Savannah Guthrie, su hermana Annie y su esposo, Tommaso Cioni, llegaron a la casa de la mujer, de 84 años, dónde fue vista por última vez el pasado 31 de enero.

La familia pudo regresar a la vivienda después que las autoridades culminaron con la recolección de pruebas en la propiedad, ubicada al norte de Tucson (Arizona), y el caso entrara en nueva etapa en la que se concentran en analizar la evidencia recolectada y menos agentes en el terreno.

La semana pasada la familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre, que tiene problemas de salud, entre ellos un marcapasos.

El viernes la periodista volvió a subir un video a Instagram, solicitando una vez más información que conduzca a la recuperación de su madre.

«Nosotros sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, nuestra comunidad de Tucson y alrededor del país, por favor no dejen de orar y de tener esperanza. Hay que traerla de regreso a casa», dijo la comunicadora este lunes en un mensaje en redes sociales.

Más de 400 agentes locales, estatales y federales participan en la búsqueda y análisis de pruebas

Un muro de flores sigue creciendo frente a la vivienda, donde fue vista por última vez. Las autoridades creen que a Nancy Guthrie, posiblemente, la raptaron de su casa durante la madrugada del 1 de febrero, pero aún está considerada desaparecida porque, aunque la hayan secuestrado, sigue sin conocerse su paradero, si está viva o si permanece con sus presuntos captores.

Al menos 400 agentes locales, estatales y federales han participado en la investigación, en la que han recuperado muestras de ADN de un posible sospechoso aún no identificadas.