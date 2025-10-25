Los Alcarrizos.– Las autoridades policiales dispersaron a centenares de personas que la noche del viernes pretendían realizar una fiesta clandestina o «teteo» en el sector Villas Progreso de Los Alcarrizos.

Al lugar llegaron decenas de agentes de la Policía Preventiva, bajo la dirección del general Eduardo A. Escalante Alcántara, quienes ordenaron de inmediato a los presentes retirarse a sus hogares.

Los agentes se desplazaron al sector en camionetas, un camión y motocicletas, y exigieron a los jóvenes apagar los equipos de sonido que emitían alto volumen, invitándolos a desalojar el lugar.

Según relataron residentes del sector, hace aproximadamente quince días se realizó una fiesta clandestina similar en el mismo lugar, donde centenares de personas de distintos barrios populares participaron en actividades inapropiadas, fumaban hookahs, realizaban acciones bochornosas y lanzaban improperios y palabras obscenas.

Los vecinos del sector agradecieron la rápida intervención de los agentes policiales, en especial del director regional SDO, general Escalante Alcántara.