Santo Domingo.-En la isla Saona, 98 personas fueron evacuadas por miembros de la Armada de la República Dominicana (ARD), como medida preventiva ante el paso del huracán Melissa, el cual ha provocado fuertes precipitaciones y elevado el oleaje en el litoral este y sur del país, informó el Ministerio de Defensa (MIDE).

Este organismo indica que esta acción forma parte de las medidas de respuesta que ha coordinado, en las que todas las capacidades de las Fuerzas Armadas han sido puestas a disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y de las autoridades civiles.

Esto para brindar apoyo a la población y garantizar su seguridad frente a las condiciones meteorológicas adversas.

«Siguiendo instrucciones del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, la Armada activó su protocolo de emergencia, movilizando unidades navales de superficie y personal especializado en rescate, bajo la dirección del comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisostomo Martínez, quien destacó la importancia de la interoperabilidad de los Comandos Navales, la Zona Naval Este, la Capitanía de Puertos y la Autoridad Marítima Dominicana, en el éxito de la operación», explica la entidad en un comunicado.

Asimismo, agregan que «Esta rápida acción refleja la preparación, disciplina y compromiso de nuestros hombres y mujeres del mar, que responden con determinación cada vez que la patria los necesita».

Las personas evacuadas en la isla Saona fueron trasladadas de manera segura al Puerto de Bayahibe, donde recibieron asistencia de los organismos de socorro.

El Ministerio de Defensa reafirmó su firme compromiso con la protección de la vida, la integridad y el bienestar de la ciudadanía, manteniendo desplegados sus recursos aéreos, navales y terrestres para brindar respuesta inmediata ante cualquier situación derivada de los efectos de la tormenta Melissa.

Por otro lado, el Cento de Operaciones de Emergencia (COE) recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa caribeña, permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales, así como fuertes aguaceros.