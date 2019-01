“Yo entiendo que tanta tecnología para un niño le está robando parte de su infancia, es una invasión a los niños de hoy, con eso le estamos robando mucho de lo que deben experimentar para que sean adultos sanos, responsables y pacientes”.

Así se expresó la comunicadora Nikauly De la Mota, directora de la fundación Nikauly a todo Corazón, que trabaja aportando en el área de la educación en todo el país.

De la Mota agregó que estamos en la era en que el niño cree que todo es un microondas y buscan todo lo que quieren a través de la internet y la vida no es así.

A través de su fundación, la comunicadora desarrolla cuatro programas con los que ha logrado influir y aportar a miles de dominicanos en condiciones vulnerables y con la necesidad de crecer como seres humanos y capacitarse para implementar nuevos conocimientos y formas de ver, de ser, actuar y relacionarse.

La también coach ontológica ofreció estas declaraciones en entrevista para Qué Pasa! mientras compartía la noticia del lanzamiento oficial de la iniciativa denominada “Creando futuro para RD”, que se lanzará oficialmente en una actividad en la Sala Aida Bonelly de Díaz el próximo viernes 1 de febrero y con la participación especial desde Miami de los Máster Coaches Héctor y Laura Teme.

Principios y respetos

Nikauly dijo que “con el tiempo, la madurez y el compromiso que tenemos con ser posibilidad para el país y para la gente, después de 22 años una organización sin fines de lucro, madura al igual que sus miembros, entonces lo que entendemos ahora es que podemos hacer un buen trabajo y ser una buena influencia para la parte de educación, una educación complementaria que es la que está haciendo falta en las áreas donde nosotros trabajamos”.

Analizó que hay una invasión y no es de seres humanos a seres humanos, es la propia tecnología, “a los niños hay que ayudarlos a ver la vida cómo la vimos nosotros, valorando los principios, el respeto, la convivencia, hay que ayudarlos”.

“Nosotros lo hacemos a través de visitas a escuelas públicas y algunas instituciones privadas que han estado receptivas a eso, entonces a través de eso colaboramos”.

“Siempre he dicho que no hay una persona que pueda sentirse exitosa, sino tiene un canal para dar, porque entiendo que las personas que no son sensibles a dar o aportar no está completos en el 360 de un éxito o una vida plena”, citó la comunicadora.

Con relación a los miembros de la fundación dijo “nosotros estamos llenos de plenitud, nuestra manera de ser, de ver, de relacionar y de generar contextos de relaciones y de alguna manera nos sentimos como fortaleza”.

De la Mota, manifestó finalmente que el nombre de la conferencia que impartirán los expertos Máster Coaches Héctor y Laura Teme es “Cómo generar acciones que aporten”, en la que se brindarán herramientas efectivas con las que los asistentes a dicho evento podrán convertirse en reales posibilidades de transformación y aporte para sus familias, empresas, comunidades y nuestro país.

UN APUNTE

Recuento

De la Mota es ministra consejera de la Embajada de República Dominicana en México desde el 2014, año en el que, en el mes de noviembre despidió su programa de televisión “Arriba con Nikauly”, que se transmitía los fines de semana. En agosto del año pasado celebró los 20 años de la Fundación Nikauly A Todo Corazón con la presencia desde México del destacado conferencista y motivador Fritz Thompson, quien desarrolló su ponencia magistral “De lo imposible a lo posible, contra todo pronóstico”.