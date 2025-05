Tokischa está lista para abrir una nueva etapa en su carrera musical con un álbum profundamente personal, construido desde su experiencia de vida y su proceso de sanación.

La artista explicó que este nuevo proyecto, en el que ha trabajado durante siete meses, busca contar su historia como nunca antes: desde sus días como «Caco de Tigre«, su infancia en el barrio, el consumo, el «joseo», hasta su crecimiento espiritual y emocional.

Durante una entrevista en Alofoke Radio Show, aseguró que será un viaje “del trauma a la sanación”, con el que aspira incluso a ganar un Grammy. El concepto visual y el título serán revelados en mayo. Además, incluirá instrumentación en vivo y una variedad de géneros musicales que reflejan su evolución artística.

Más allá de la música, Tokischa también habló con franqueza sobre un tema que la ha afectado profundamente: el rechazo que ha enfrentado al intentar vivir en residenciales de clase alta en Santo Domingo.

Contó que en al menos tres ocasiones le han impedido comprar un apartamento en diferentes torres residenciales, incluyendo un penthouse en la Torre del Sol, en Bella Vista, donde la junta de vecinos no permitió que ella y su pareja ingresaran, bajo el argumento de que era un «edificio familiar».

“Eso me ha hecho llorar mucho, me ha dolido. Yo quiero vivir aquí, pero siento que me están sacando del país”, confesó. Ante esa situación, ha optado por buscar opciones para mudarse en Nueva York.