Latin Music Tour: 24 años celebrando la cultura y el turismo a ritmo de música

Chiquito Team Band

Santo Domingo. El Latin Music Tour celebra este año su 24ª edición, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos de la República Dominicana en la promoción del turismo a través de la cultura musical.

Del 8 al 11 de noviembre, el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana será el escenario donde confluirán el arte, la alegría y la identidad nacional, en una cita que une a miles de dominicanos y visitantes internacionales en torno al talento local.

Este año, la celebración promete superar expectativas, con una cartelera de destacados artistas, experiencias exclusivas y un ambiente que une lo mejor de la música, la diversión y el orgullo nacional.

Regresa fiesta, arte y orgullo

La celebración arrancará el próximo sábado 8 de noviembre con una elegante fiesta-cena de blanco en la plazoleta frente a la playa, donde el público será recibido al ritmo de la bachata de Luis Miguel del Amargue y los clásicos de Aramis Camilo y su Organización Secreta.

El domingo 9, al mediodía, los conciertos continuarán con la tradicional “Pool Party”, en la piscina central, con la música de Ebenezer Guerra, Lomiel y DJ Choco, responsables de mantener la energía encendida hasta entrada la tarde.

Esa misma noche, en el Salón Fillmore el fiestón continuará con el merengue de Toño Rosario y Omega, la salsa de Chiquito Team Band y el merengue típico de El Grupaso.

Al finalizar los turistas nacionales y extranjeros disfrutarán del ya tradicional sancocho en el lobby del Salón Fillmore.

24 años de música y cultura

Desde su creación, el Latin Music Tour ha sido mucho más que un festival de entretenimiento: se ha convertido en una plataforma para el fortalecimiento y la proyección del artista dominicano, contribuyendo a que la música tropical, el merengue, la bachata y otros géneros autóctonos trascienden fronteras y representen al país con orgullo.

Durante más de dos décadas, este evento ha impulsado el turismo interno y ha servido como una vitrina internacional de la República Dominicana, mostrando no solo su riqueza musical, sino también su hospitalidad, su infraestructura hotelera de clase mundial y su vibrante cultura.

En cada edición, el Latin Music Tour reafirma el compromiso de los dominicanos con su arte y su gente, fortaleciendo la marca país y proyectando una imagen positiva de la nación como destino turístico y cultural de referencia en el Caribe.

