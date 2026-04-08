Santo Domingo. – La radio dominicana suma una nueva propuesta a su programación del mediodía con el lanzamiento de “Pichando las 12”, un espacio que promete combinar información, entretenimiento y humor inteligente a partir del próximo 14 de mayo, a través de La X102 y sus plataformas digitales.

El programa estará liderado por el humorista Juan Carlos Pichardo, quien asume la conducción junto a María Angélica Ureña, Elías Serulle y Luis José Germán. El equipo apuesta por una dinámica fresca en la que la actualidad se abordará con cercanía, ocurrencias y un estilo desenfadado.

La producción estará a cargo de Miguel Alcántara, quien se integra al proyecto con el objetivo de reforzar la calidad y el ritmo del contenido, consolidando una propuesta pensada para conectar con la audiencia en tiempo real.

Elenco “Pichando las 12”

De acuerdo con Pichardo, el espacio nace con la intención de transformar el mediodía en un momento de información ligera y entretenimiento. “Queremos que el mediodía para ti esté cargado de temas de interés, pero acompañado siempre de una sonrisa”, expresó el comunicador, destacando el enfoque cercano del programa.

“Pichando las 12” se presenta como una apuesta por renovar la oferta radial en ese horario, integrando conversación, análisis de actualidad y segmentos humorísticos que buscan no solo informar, sino también generar reflexión desde una perspectiva amena.

El proyecto marca además un nuevo paso en la carrera de Pichardo, reconocido por su versatilidad en la comedia y la imitación, cualidades que le han valido múltiples galardones en los Premios Soberano. Su capacidad de conectar con el público y retratar la realidad desde el humor lo posiciona como una de las figuras más influyentes del entretenimiento local.

Con este estreno, La X102 refuerza su apuesta por contenidos innovadores y cercanos, dirigidos a una audiencia que busca informarse sin perder el toque de entretenimiento durante la jornada diaria.