Las 10 metas personales para el 2025

Existe un mecanismo muy subjetivo, muy personal, y muy necesario, que define una actitud cuando llega un nuevo año: esa que lleva a establecer metas y objetivos.

Puedes leer: Tiempo de Navidad

Por ello, es bueno establecer puntos que sirvan para esa especie de reingeniería personal:

1- Sacar tiempo para leer, aun cuando sea en las pantallas digitales, pero leer, entrar en contacto con el conocimiento, con el arte creativo literario, el disfrute de imaginar a partir de los textos.

2- Combatir la inmovilidad física. Caminar, correr, nadar (quienes puedan tener disposición donde hacerlo) pero sobre todo, caminar. No cuesta nada. Impacta todo el organismo. Evitar estar sentados más de dos horas y media de corrido.

3- Mejorar la alimentación hacia lo saludable: consumo de vegetales y proteínas esenciales. Evitar el azúcar (en todas sus agradables formas de consumirla) y las grasas saturadas. El azúcar es la llama que alimenta el cáncer. Se lo dice un paciente que ha tenido cáncer en dos oportunidades (próstata y base de lengua derecha).

4- Racionalizar el tiempo de pantallas de cualquier tipo o tamaño. Grandes o pequeñas. No hay que estar chequeando cada dos minutos para ver que subió alguien.

5- Sea selectivo con su consumo de contenidos de las redes sociales. Prefiera mensajes que eleven su condición humana, que los hay. No satanice las redes sociales como forma de información y formación. Son un medio. Quien selecciona los mensajes es su dedito haciendo click en lo que no sirve. No tiene que ver todos los atracos violentos, todas las muertes, todos los actos que denigran la condición humana. Quienes suban esos contenidos, son mensajeros del desaliento. Nadie está obligado a consumir toxicidad en cualquiera de sus formas.

6- Evitar convertir las redes sociales en un altar personal. Usted sabe cómo es su cara. No suba una foto suya cada día, lo que no le hará ser más bello o más bonita. Tenga conciencia que cada persona es única y por tanto excepcionalmente bella.

7- Asista a exposiciones, ferias de libro, conciertos, coloquios, cine (en especial el cine dominicano de calidad, que hay bastante). Y si tiene hijos e hijas, llévelos. Puede ser que una pieza musical, una película, ver un cuadro, determine en ellos una vocación y su familia aporte, con ello, una nueva figura fundamental de la cultura y el arte.

8- Exprese sus sentimientos a la gente que ama. Ese mensaje renovado de afecto, puede hacer diferencias.

9- Ante las dificultades y conflictos con otras personas (familiares o no), en la familia, el trabajo, el edificio o la comunidad, una fórmula simple: comuníquese, entienda las posiciones de los demás y tenga tolerancia. Eso evita conflictos permanentes.

10- Practique su fe, cualquiera que esta sea.