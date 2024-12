Las Águilas empatan en primero con las Estrellas

Santo Domingo.- Un wild pitch en el octavo episodio resultó en la carrera ganadora, anotada por Yefri Pérez, para que las Águilas Cibaeñas vencieran 6-5 a las Estrellas Orientales, en un partido que terminó poco más de la media noche de este sábado en el Estadio Cibao.

Los dos equipos comparten ahora el primer lugar con récord de 27-20 cuando les restan tres juego a cada uno. Por primera vez, las Águilas sienten el sabor des estar en la cima de este campeonato dedicado a don José León Asensio.

Lo de hoy es un sueño que lucía improbable para los cibaeños, que comenzaron la temporada con marca de 2-7 en sus primeros nueve juegos, bajo la dirección de Manny García y desde entonces 25-13, guiadas por el mánager Yadier Molina.

También con esta victoria el equipo aguilucho le gana por noche corrida a los petromacorisanos, que la noche anterior cayeron en su hogar, el Tetelo Vargas y también le gana la serie particular 6-4.

Las Águilas definieron el triunfo después de perder un liderato de 5-0 al cerrar el tercer capítulo cuando marcaron 1 en el primero y dos en los siguientes dos innings.

Alberto Rodríguez dio jonrón de dos carreras en el segundo ante Andy Otero para poner el juego 3-0. En el quinto, Vidal Bruján conectó cuadrangular de tres carreras por el prado izquierdo con el que igualó las acciones ante Williams Jerez.

El cuarto y el quinto fueron para las Estrellas con dos y tres carreras en ese orden.

En el octavo, el relevista Jefry Yan permitió que se embasaran los dos primeros bateadores, que luego avanzaron a tercera y segunda por toque de sacrificio de José Caballero.

Con Alberto Rodríguez al bate, Yan tiró un wild pitch tras el cual anotó el corredor emergente Yefri Pérez.

Pedro Payano (1-0) tiró un octavo de un hit para llevarse la victoria. Perdió López (0-2).

En el noveno, Yoan López logró su primer salvamento de la campaña pese a tener corredores en segunda y primera con un out, pero mantuvo la compostura para retirar a Danny Santana al primer pitcheo con “infield fly” a tercera base y a José Barrero con elevado al central.

Fue el único partido de la jornada después de que la lluvia impidió el desarrollo de los duelos Tigres del Licey ante Toros del Este, en La Romana y Gigantes del Cibao y Leones del Escogido en la capital.