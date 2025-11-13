Las máximas estrellas de la música latina desfilaron esta noche por la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025, que se realizaron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Tras la edición previa en Miami, el evento regresó a Estados Unidos para celebrar su vigésima sexta edición y reunir a referentes como Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Morat y Raphael, entre otras figuras.

La ceremonia transformó la previa en una destacada pasarela de moda, donde artistas y productores apostaron por estilos clásicos, innovadores y arriesgados. Los looks acapararon los flashes y reflejaron la diversidad del momento, con algunas de las tendencias que marcarán la temporada.

Los diseñadores Benito Fernández y César Juricich analizaron para Infobae cada detalle de los atuendos.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Karol G Karol G brilló en la alfombra roja con un vestido largo negro de corte ajustado, cubierto de apliques brillantes

La cantante colombiana Karol G impactó una vez más con su look. “Es un look en pallarte negro con ‘peplum’ de plumas negras, muy correcta”, afirmó Juricich.

Mon Laferte

La cantante chilena Mon Laferte con uno de los looks más aclamados de la ceremonia

“Me encanta el look total. El pelo, el makeup y ese guante haciendo de collar me parecen divertidos. Hay un exceso de información. Yo tal vez hubiese elegido otra cartera”, apuntó Fernandez sobre la elección de Mon Laferte.

Nathy Peluso

La cantante nacida en Argentina Nathy Peluso lleva sandalias del mismo color y deja el cabello suelto con ondas marcadas y volumen. Mantiene un maquillaje natural, destacando la piel luminosa y los labios en tono suave

Nathy Peluso presentó un vestido largo en tono beige, ajustado al cuerpo, con cuello halter y detalle de volantes a la altura del busto. La prenda incorporó una abertura alta en la falda.

Bad Bunny

Bad Bunny con gorra y gafas REUTERS/Mario Anzuoni

“Está correcto, la morfología del traje está bien, que se haya puesto una gorra parece que lo hace como más relajado. Tenía más expectativas con él”, dijo Fernández sobre el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Maluma

El pantalón de Maluma, de corte ancho, mantiene el mismo tono oscuro y cae recto hasta los zapatos negros brillantes

“Me encantan el corte y la textura del saco. Es súper moderno, elegante y correcto para una alfombra roja: le ponemos un diez”, destacó Fernandez sobre el paso de Maluma por la alfombra roja.

Nicki Nicole

La cantante argentina Nicki Nicole llevó el cabello lacio y suelto sobre los hombros, mientras que el maquillaje resaltó los labios en rojo intenso. Completó el look con zapatos negros apenas visibles bajo el vestido

Nicki Nicole optó por un vestido largo de encaje negro, ajustado al cuerpo y de manga larga. El diseño presentó transparencias que dejaron al descubierto la piel en el torso y las piernas, con una abertura central en la falda.

CA7RIEL y Paco Amoroso

CA7RIEL y Paco Amoroso eligieron dos looks que ya quedaron en la historia de los premios

CA7RIEL eligió un pantalón de sarga con estampado dorado y azul, sumado a una camisa con motivos de animales y una chaqueta blanca de doble botonadura. Paco Amoroso, por su parte, posó con un conjunto compuesto por camisa y shorts de estampados multicolores y dibujos abstractos.

Aitana

Aitana combinó brillos y transparencias

“Vestida tipo gótica: las botinetas tipo Merlina y transparencias en la falda. No es de las mejores elecciones”, sostuvo Juricich sobre el looks de la cantante española Aitana.

Sergio Ramos y Pilar Rubio

«Pareja para el infarto», detalló Juricich sobre Sergio Ramos y Pilar Rubio

El futbolista y ex capitán del Real Madrid Sergio Ramos llegó junto a su pareja Pilar Rubio. Él vistió un traje negro con saco de solapa ancha, pantalón de corte recto y una camisa negra parcialmente desabotonada, que dejó ver varias cadenas doradas. Combinó el atuendo con gafas de sol rectangulares de montura oscura y zapatos negros.

Pilar Rubio eligió un vestido corto negro adornado con lentejuelas y una estructura rígida en el hombro izquierdo que generó un volumen destacado.

Rauw Alejandro

Rauw Alejandro dejó ver sus tatuajes y un impactante collar

“Me encanta el look. Me gustan los accesorios. Esa cadena es divina. La camisa le queda impecable, con el contraste de la faja que es más negra”, señaló Benito con respecto a Rauw Alejandro.

Fito Páez

El músico argentino Fito Páez con un traje distintivo para la gala /REUTERS/Ronda Churchill

César Juricich consideró al ver a Fito Páez: “Mucha onda con un ambo muy payasesco. Camisa con cuello enorme y abierta, muy para el show”.

Grupo Frontera

Los músicos de Grupo Frontera

Sobre Grupo Frontera, Fernandez opinó: “Me gusta que hay como un hilo conductor en todos los outfits, hay como una coherencia. Lo único que me parece que algunos quedaron como más de alfombra roja y otros no tanto. Los apruebo, me parece que está bien hecho el estilismo de todos”.

Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia

El músico argentino Mateo Sujatovich posó para los fotógrafos con un look «black and white»

Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, apostó por un traje negro clásico, acompañado de una camisa blanca. Como punto focal, añadió un lazo extragrande dispuesto en forma de moño sobre el pecho

Alejandra Espinoza

Alejandra Espinoza con un deslumbrante vestido de brillos

“Muy buen estilismo”, dijo Juricich sobre el look de la modelo y presentadora mexicana Alejandra Espinoza. “Tal vez muy dramático y no tan fresco y joven”, agregó.

Bellakath

Bellakath y otra de las apuestas por el total black

“No me parece que la favorezca el corte, sobre todo el de la pollera, con dos piezas separadas y tanto pelo”, dijo Fernandez sobre el estilismo de la artista mexicana Bellakath.

Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez, artista de Puerto Rico

La actriz y cantante Roselyn Sánchez deslumbró con un vestido corto de tul en tono celeste, con falda voluminosa formada por múltiples capas de volantes. El diseño presentó tirantes delgados, escote pronunciado y espalda descubierta.

Oscar Petit

Oscar Petit optó por un look total black /REUTERS/Ronda Churchill

El productor Oscar Petit llevó un look monocromático negro compuesto por un saco largo de corte recto con cuello alto y cierre frontal, sin detalles decorativos visibles. Completó el conjunto con pantalones negros de corte clásico y zapatos de charol negros.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Christian Nodal eligió un traje gris claro de corte moderno, compuesto por saco entallado, pantalones rectos y chaleco a juego. Ángela Aguilar se decidió por un vestido largo de color mostaza con escote halter y espalda descubierta

Sobre la pareja Ángela Aguilar y Christian Nodal, Fernández opinó: “Divinos los dos. Elegantes y cancheros. Me encanta el traje de él. El vestido es super tendencia. Divinos los dos”.

Camila Guevara

La artista Camila Guevara en la alfombra roja /REUTERS/Ronda Churchill

Camila Guevara lució un vestido asimétrico en tonos crudos y blanco translúcido, confeccionado en capas de tul y gasa con detalles deshilachados y volantes irregulares. El diseño dejó al descubierto un hombro, mientras que el otro presentó tiras sueltas.

Migbelis Castellanos

La modelo Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos posó con un vestido largo de encaje rojo, ajustado al cuerpo, con corsé estructurado y escote pronunciado en forma de corazón. La prenda presentó una transparencia en el centro del torso y una amplia falda de encaje.

Eduardo Cabra

El puertorriqueño Eduardo Cabra

El músico Eduardo Cabra llegó con un overol negro de corte utilitario con varios bolsillos delanteros y cierres metálicos. Debajo, usó una camiseta negra y destacó un pequeño pin rojo en el pecho.

Jomari Goyso

El presentador Jomari Goyso

Jomari Goyso eligió un sombrero de ala ancha en color crudo y una chaqueta negra de cuero con flecos en las mangas y el pecho.

Lenny Tavarez

El atuendo de Lenny Tavárez destaca por un conjunto íntegramente blanco formado por pantalón recto y chaqueta de red transparente con bordados geométricos. Bajo la chaqueta, opta por un chaleco blanco que deja a la vista tatuajes en el pecho y el cuello

Sobre el look que eligió el cantante puertorriqueño Lenny Tavarez, Juricich sostuvo: “Onda en la elección de su equipo. Estilo de novia el velo y las transparencias junto con el blanco”.

Adán Jodorowsky

El mexicano Adán Jodorowsky luce barba corta y el cabello rizado, peinado con volumen en la parte superior

El productor y músico Adán Jodorowsky apostó por un traje negro de corte clásico combinado con una camisa blanca y pajarita negra. El saco incorporó un pañuelo estampado en el bolsillo superior, lo que aportó un contraste sutil.

Más looks de la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Elena Rose Elena Rose con un vestido largo de satén blanco con aberturas laterales y detalles de encaje, tirantes finos y plumas blancas en el borde inferior. Lleva el cabello muy largo y lacio, de color rubio platino

Fariana

Fariana optó por un vestido largo de color dorado metálico con una estructura escultórica que rodea el cuerpo y forma volúmenes en la parte inferior. El diseño deja los hombros y los brazos descubiertos. Lleva el cabello recogido en un moño pulido y maquillaje en tonos neutros

Juliane Gamboa

Juliane Gamboa con un vestido largo compuesto por una falda de red blanca que deja ver las piernas y un top de fibras naturales en tonos beige que se repiten en el bajo. El diseño tiene tirantes finos y deja los hombros descubiertos. Luce el cabello suelto y voluminoso

Taichu

Taichu posa con un conjunto blanco formado por pantalones acampanados y un top de tirantes con aplicaciones brillantes. Completa el look con una chaqueta corta cubierta de plumas blancas y gafas oscuras de gran tamaño. Lleva el cabello largo y liso

Beto Cuevas

Beto Cuevas viste un traje negro con chaqueta y pantalón de corte amplio, camisa negra y chaleco asimétrico superpuesto. Lleva sombrero negro de ala ancha, gafas oscuras, botas negras de punta y collares plateados

Carlos Rivera

Carlos Rivera con un esmoquin negro de corte clásico, con solapas satinadas y camisa negra a juego. Completa el look con zapatos negros de gamuza

Yarai Cortes

Yerai Cortes luce un traje sastre de dos piezas en tono marrón con rayas finas, chaqueta cruzada de amplias solapas y pantalón recto. Lleva camisa blanca, corbata marrón clara y mocasines negros

Pepe Aguilar

Pepe Aguilar con un conjunto totalmente negro compuesto por pantalón recto, camisa con botón abierto, chaqueta con parches y cierre visible, cinturón ancho con hebilla metálica y botas. Completa el look con gafas oscuras y collar de cadena

Nicole Zignago

Nicole Zignago con un vestido negro de gala con falda voluminosa y cuerpo ajustado de escote recto y tirantes. Lleva el cabello largo y suelto, con ondas marcadas

Raphael

Raphael lleva un traje de dos piezas azul marino con camisa blanca y corbata azul. Completa el look con zapatos de vestir negros

Kecey Musgraves

Kacey Musgraves y un vestido largo rojo ajustado, cubierto de aplicaciones brillantes, con tirantes y escote pronunciado. Lleva el cabello suelto, peinado con ondas

Carlos Santander

Carlos Santander optó por un traje negro con chaqueta decorada con apliques metálicos en las solapas, camisa y bufanda negra, gafas oscuras y guantes negros

DJ Gleener

DJ Glenner posó con un traje negro con camisa a tono, sin corbata, y zapatos negros. Lleva gorra negra y tiene el cabello recogido en rastas cortas con puntas teñidas

Mar Solis

Mar Solis eligió un conjunto verde claro formado por falda y top cubiertos de pedrería y transparencias, con hombros descubiertos y drapeado lateral. Completa el look con un collar de perlas y ondas suaves en el cabello

Julito Gaston

Julito Gaston y un traje sastre marrón con textura de patrón geométrico, guantes negros de cuero, bolso rígido negro y zapatos negros. Lleva collar plateado y pendientes pequeños, y el cabello recogido con barba bicolor

Julieta Rada

Julieta Rada eligió un vestido largo celeste con aberturas laterales y drapeado en el abdomen. El diseño deja la espalda descubierta y la acompaña con pulseras doradas en ambos brazos y cabello suelto con ondas

Camilu

Camilu lució un vestido rojo de falda amplia y vuelo, escote halter y tirantes finos. Completa el look con zapatos rojos y aretes grandes, y lleva el cabello recogido con flequillo

*Fotos: Reuters