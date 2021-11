Laura Zapata critica a Harry Styles por usar vestido

Arden las redes

La actriz Laura Zapata puso a arder las redes tras sus comentarios en twitter, sobre una foto de un Harry Styles vestido «Dorothy Gale», del Mago de Oz. «Mujeres, sean honestas, ¿se sienten atraías por él?», leía el post. «¡Qué horror! ¡Tendría que estar enferma!», escribió entre los comentarios.

Guerra de tuits

El comentario de la popular villana de telenovelas inició una guerra de tuits y críticas contra ella, quien no se quedó callada ni permitió que la faltaran el respeto. «Y yo fui honesta, respondí: «Qué horror, ni que estuviera enferma»…

A mí no me atraen este tipo de hombres disfrazados. ¿Cuál es su dolor?», respondió ante el caos que se produjo en dicha plataforma por sus palabras. La cosa fue a más y Laura quiso dejar claro que no hubo mala intención en sus palabras.

Buena imagen

Will Smith sorprendió a sus fanáticos la buena imagen que mantiene a sus 53 años de edad. El actor de “En busca de la felicidad” ofreció una entrevista al programa The One Show, de la cadena BBC, para hablar sobre su papel en la película “King Richard”.

Will Smith

Los comentarios

Desde que apareció en las redes los comentarios no se hicieron esperar y la mayoría de los internautas se cuestionaba si Smith se había sometido a algún procedimiento estético. “¿Qué pasa con la cara de Will Smith?”; “Will Smith no se parece a Will Smith”; “Qué se hizo en la cara”; “Se ve diferente. Y no estoy seguro por qué o qué”; “Qué le pasa a Will Smith.

“¿Cómo es que Will Smith luce igual a como lo hacía en El príncipe del rap en Bel-Air; fueron algunos de los comentarios que surgieron en las redes sociales.

Ana Gabriel de luto

Ana Gabriel

La cantante mexicana Ana Gabriel se encuentra de luto por la recién inesperada pérdida de su hermano Carlos Araujo. «Comparto con ustedes el dolor de la reciente pérdida de mi hermano Carlos Araujo, la cual nos tomó de sorpresa a toda la familia”, escribió en su instagram.

Oración por Salina

“Te amaré lo que resta de mi vida, ahora estás en otra dimensión», escribió la interprete de “Luna” , con una foto acompañando el texto. La cantante, quien recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la pasada semana, en su texto también se refirió a la tristeza de ver el estado por el que pasa su amiga Carmen Salinas.

“ Orando por la pronta recuperación de nuestra querida y admirada Carmen Salinas, unámonos todos por su salud”, escribió la mexicana.