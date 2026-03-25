Leandra Feliz anuncia apoyo a la reelección del congresista Ritchie Torres

Leandra Feliz, reconocida, valiente y combativa líder dominicana en El Bronx, madre de Leandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue asesinado por una pandilla en 2018, caso que ganó notoriedad a nivel mundial, ha decidido apoyar la reelección del congresista Ritchie Torres (D-15).

Feliz afirma que Torres se mantiene enfocado en resolver los principales problemas del distrito, como la lucha contra las pandillas, delincuencia, falta de empleo, el apoyo a los pequeños negocios, la educación y generación de más empleos, entre otros aspectos.

Tras perder a su hijo a manos de los asesinos, la señora Feliz recibió el respaldo del entonces concejal Torres (2014-2020).

Después de la tragedia, Torres estuvo junto a la familia de “Junior” e impulsó una resolución que estableció el “Día de Lesandro ‘Junior’ Guzmán-Feliz”, honrando su memoria y resaltando la importancia de prevenir la violencia pandillera.

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El congresista, por su parte, expresó sentirse honrado de recibir el apoyo de una gran líder comunitaria como Leandra Feliz.

Recientemente, varios funcionarios electos también anunciaron apoyo a Torres, entre ellos el influyente congresista dominicano Adriano Espaillat (D-13) y el asambleísta por El Bronx George Álvarez (D-78), así como los concejales dominicanos del condado Oswald Feliz (D-15) y Pierina Sánchez (D-14).

Torres representa sectores que abarcan unos 740 mil residentes, incluyendo Allerton, Bathgate, Baychester, Belmont, Claremont, Fordham, Melrose, Morrisania, Morris Park, Mott Haven, y Riverdale.

Asimismo, Spuyten Duyvil, Tremont, Olinville, Norwood, Highbridge, Van Nest, Wakefield, West Farms, Williamsbridge y Woodlawn.

«La composición racial se distribuye de la siguiente manera: 33,3% blancos, 31,8% negros, 4,6% asiáticos, 45,2% hispanos y 0,4% amerindios.»

La Cámara de Representantes es parte del poder legislativo del Gobierno federal. Hay 435 representantes, cada uno con un período de dos años; de ellos, 26 pertenecen a Nueva York.