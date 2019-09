El expresidente Leonel Fernández no asistirá este año al Foro Global de América Latina y el Caribe que se desarrollará en Nueva York, en que se debatirá el futuro de la región para los próximos años.

Hablando a través de su vocero de prensa, Rafael Núñez, el también precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), informó que está dedicado a tiempo completo en sus actividades de cara a las primarias del próximo 6 de octubre donde esa organización escogerá su candidato presidencial.

Añadió que en las próximas semanas Fernández no tiene previsto moverse a ningún lado fuera de la República Dominicana.

Núñez explicó que el Foro es una actividad que se realiza en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, “y ciertamente el expresidente Fernández siempre asiste, pero este año no podrá salir del país, ustedes saben que él está inmerso en sus actividades políticas para las primarias del 6 de octubre”.

“Se trata de un foro que reúne a pensadores de América Latina, líderes regionales que conocen la situación de la zona, el presidente Fernández está invitado como cada año, tal vez por eso el cable fechado en la ciudad de Nueva York da como un hecho que él iría”, explicó el vocero del exmandatario.

El evento

Según un cable de la Agencia EFE reseñado por el matutino Hoy de esta fecha, el evento reúne unos 40 expertos internacionales y exjefes de Estado que se dan cita desde ayer y hasta el viernes en Nueva York, en el marco del segundo Foro Global América Latina y el Caribe, con el objetivo de debatir sobre las tendencias sociales, políticas y económicas en la región. Algunas de las principales figuras de la vida sociopolítica estarán presentes en el foro son los expresidentes de México, Felipe Calderón; de Costa Rica, Laura Chinchilla y de Guatemala, Vinicio Cerezo.

Está dedicado a primarias

Rafael Núñez informó que Fernández no tiene previsto salir del país en las próximas semanas, debido a que está concentrado en las actividades propias de la celebración de las primarias simultáneas del próximo 6 de octubre donde el Partido de la Liberación Dominciana escogerá su candidato presidencial.