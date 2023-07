Leonel crece

Los meses de abril, mayo y junio resultaron muy favorables para el PRM, dato que fue corroborado por el grueso de las firmas encuestadoras, incluyendo algunas que gozan de alta credibilidad y prestigio.

En todos los estudios el partido oficialista estuvo oscilando entre el 47 y el 53%. Sin embargo, parece que se trataban de estadísticas infladas por los últimos casos conocidos por el Ministerio Público contra la corrupción y las aguas vuelven paulatinamente a su nivel. El PRM tiene hoy un 44 por ciento.

Se colige que el PRM se beneficia de la labor que realiza la Procuraduría General de la República, pues cada vez que se lleva al banquillo de los acusados a personeros del pasado gobierno del PLD, acusados de la comisión de peculado, se produce la dual situación de que los morados se perjudican y la popularidad de los gobiernistas se dispara.

Leer: Leonel precandidato presidencial de la FP

Sin embargo, en estos momentos el Ministerio Público no conoce ningún expediente trascendente. Y el PRM duerme con el 53 % debajo de la almohada, embriagado, lleno de triunfalismo, como si la política fuera estática, aunque hay que reconocer que se han juramentado a algunos alcaldes y exalcaldes del peledeísmo, en actos encabezados por José Ignacio Paliza (un limoncito agrio) y Carolina Mejía, presidente y secretaria general del partido gobernante.

Pero tanto Paliza como Carolina empezaron a proyectarse en el PRM, pues todavía en el viejo PRD nadie los conocía. Y en el afán de relegar a todos los dirigentes liberales y ortodoxos y ofertar caras nuevas, los trabajos partidarios, además de Paliza y Carolina, los realizan Robertico Salcedo (advenedizo, peledeísta y carente de formación política) e Ito Bisonó, cuya carrera política está en el Partido Reformista.

No es que el PRM no tiene quien le haga la campaña de 2024, como se dice. Tiene dirigentes de sobra, pero muchos de ellos arrastran el viejo discurso, el cual no está en consonancia con la transformación conservadora que está en marcha.

Ese mismo fenómeno que se da en el partido se piensa implementar con la boleta a presentar al electorado, tanto en lo legislativo como en lo municipal. Huelga hablar de lo presidencial. Desde ya se informa de crisis en el Senado de la República. Mientras tanto, Leonel Fernández, pese a que sigue con un techo rígido, está creciendo de forma sorprendente.

La última encuesta de Gallup le otorgó a Leonel apenas un 29%. Me acaban de informar que tiene un 35%, un punto más de lo que había sido su pico más alto al pasar los comicios de 2020, es decir, un 34%. Fernández exhibe firmeza en su rol opositor, contra el alto costo de la vida y otros temas de la agenda nacional que preocupan a la población, al tiempo que juramenta personas en la Fuerza del Pueblo en todo el país.

Entre esas juramentaciones hay figuras del PRM y del ámbito deportivo. El mayor impacto estuvo en la juramentación del empresario Juan Hubieres, presidente de Fenatrano.

Hubieres siempre fue un hombre cercano al PRD-PRM, que en el pasado expresó epítetos peyorativos contra Fernández, pero no encaja en el PRM que se construye y hubo reiteradas negativas a recibirlo.