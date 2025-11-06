Leonel Fernández advierte que la inflación actúa como un “impuesto encubierto” contra los trabajadores

El expresidente dominicano y líder del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El expresidente de la República y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, advirtió este jueves que la inflación no puede continuar operando como un “impuesto encubierto” que afecta de manera directa a los trabajadores dominicanos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Fernández llamó a aplicar la indexación del tramo exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), tal como establece el Código Tributario, para proteger el ingreso real de los asalariados y garantizar justicia fiscal.

"El salario no debe ser botín del fisco", escribió el exmandatario, quien adelantó que ampliará sus planteamientos en un hilo explicativo en la misma red social.



Pérdida del poder adquisitivo

El también presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) ha insistido en diversas ocasiones en que el aumento sostenido de los precios ha provocado una pérdida significativa del poder adquisitivo de la población.

Fernández ha señalado que la falta de actualización del tramo exento del ISR impone una carga tributaria desproporcionada sobre los empleados, cuyos sueldos se ven reducidos por el efecto de la inflación.

Su pronunciamiento se produce en medio del debate nacional sobre la reforma fiscal integral y las medidas necesarias para aliviar la presión económica en los hogares dominicanos.

Con este nuevo llamado, el exgobernante busca reabrir la discusión sobre la equidad del sistema tributario y la necesidad de proteger el ingreso real de los trabajadores frente al aumento constante del costo de vida.