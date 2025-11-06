Santo Domingo. – Franklin García Fermín, miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), respondió con firmeza a las críticas emitidas por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina sobre el manejo del Gobierno frente a los efectos del huracán Melissa.

El dirigente político, destacó que, la oposición “pretende desvirtuar una gestión que actuó con rapidez, planificación y responsabilidad frente a la emergencia nacional”.

García Fermín calificó como “irresponsables y carentes de memoria histórica” las declaraciones de los exmandatarios, recordando que durante las tormentas Noel y Olga, ocurridas en 2007 bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el país sufrió una de las peores gestiones de crisis meteorológicas de su historia reciente.

“Mientras en 2007 el país quedó desbordado por la improvisación, sin coordinación entre instituciones, con cientos de víctimas y comunidades enteras abandonadas a su suerte, hoy vemos un Estado que previene, responde y acompaña a la gente”, afirmó García Fermín.

El dirigente perremeísta subrayó que la diferencia entre ambos momentos es evidente y verificable, argumentando que, durante las tormentas Noel y Olga, se produjeron más de 130 muertes, miles de desplazados y severas pérdidas agrícolas debido a la falta de previsión y la lentitud gubernamental para declarar emergencia y asistir a las zonas afectadas.

31/10/2007 -foto de archivo del sector Capotillo, D.N., tras el paso del Huracán Noel

En cambio, frente a Melissa (2025), el Gobierno del presidente Luis Abinader actuó “de manera inmediata, transparente y coordinada”, priorizando la protección de vidas humanas y la rehabilitación de los servicios esenciales.

“Aquí no hubo abandono ni silencio institucional. Desde el primer aviso del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el presidente Abinader movilizó todas las instituciones del Estado, dispuso asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructuras y apoyo directo a las familias afectadas”, destacó García Fermín.

El dirigente explicó que los decretos 626-25 y 627-25, emitidos por el Poder Ejecutivo, declaran en estado de emergencia 14 provincias y varias localidades, en cumplimiento con los protocolos de respuesta y reconstrucción establecidos por la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

“Estos decretos no son caprichos políticos, son instrumentos legales que permiten acelerar los procesos de contratación y ejecución de obras para restablecer la normalidad en las comunidades afectadas. Su objetivo es garantizar una recuperación rápida, transparente y efectiva”, puntualizó.

García Fermín añadió que, a diferencia de gestiones pasadas, el actual Gobierno ha actuado con orden y rendición de cuentas, canalizando los recursos con fiscalización de la Contraloría y la Dirección de Compras y Contrataciones, “sin uso político de la tragedia”.

Aseguró que, las declaraciones de Fernández y Medina demuestran “una visión política desfazada ”, y criticó que ambos exmandatarios intenten utilizar el dolor del pueblo para sacar provecho electoral.

“No se puede hablar de sensibilidad social cuando se gobernó con indiferencia frente al sufrimiento de la gente. El país recuerda perfectamente cómo se manejaron Noel y Olga: sin previsión, sin respuesta y sin transparencia”, enfatizó García Fermín.

El dirigente concluyó afirmando que el presidente Luis Abinader ha demostrado liderazgo, responsabilidad y cercanía con la población, consolidando un modelo de gobierno que prioriza la vida humana, la transparencia y la eficiencia institucional.

“El PRM gobierna con hechos, no con excusas. Hoy la República Dominicana tiene un Estado preparado, un liderazgo firme y una sociedad que no se deja confundir por quienes representan el pasado”, sentenció García Fermín.