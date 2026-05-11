Santo Domingo. — El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, advirtió este lunes al sector empresarial y a empleadores particulares que la contratación de mano de obra extranjera sin el debido estatus legal conlleva sanciones económicas severas.

En un comunicado, explicó que a la fecha, unas 112 empresas ya han sido multadas por emplear trabajadores indocumentados en territorio nacional.

Multas de hasta 20 salarios

Lee Ballester precisó que las penalidades por violentar la normativa migratoria oscilan entre los 15 y 20 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta disposición alcanza no solo a grandes compañías, sino también a quienes contratan extranjeros para labores domésticas, servicios particulares y tareas agrícolas sin cumplir con los requisitos de ley.

El titular de Migración reiteró que, para solicitar el carnet de trabajador temporero (TT1), es indispensable que el empleado haya ingresado al país de manera legítima y cuente con el visado correspondiente.

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Esto permite registrar el contrato ante el Ministerio de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), garantizando así la cobertura de salud y riesgos laborales del personal.

Control y descentralización

Asimismo, el funcionario recordó que los empleadores tienen la obligación de notificar oportunamente a la Dirección General de Migración (DGM) en caso de desvinculación laboral, lo que permite a las autoridades determinar el estatus migratorio de la persona y proceder legalmente.

Finalmente, destacó que la institución se encuentra en un proceso de fortalecimiento y descentralización.

Actualmente, la DGM ofrece servicios en Santo Domingo, Punta Cana, Puerto Plata y Santiago, con la meta de expandir su presencia en todo el territorio para aumentar la eficiencia operativa y reducir costos logísticos a los usuarios.

Apresamientos y deportaciones

El pasado fin de semana, Migración informó que mantuvo sus operativos de interdicción en distintos puntos del territorio nacional y detuvo 1,953 extranjeros en condición migratoria irregular.

Además deportó 2,343 personas, tras agotarse los procedimientos de identificación, depuración y validación establecidos por la normativa migratoria vigente.