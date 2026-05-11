Santo Domingo. — La Policía Nacional informó este lunes el envío ante el Ministerio Público de cuatro agentes vinculados al incidente en el sector La Ciénaga donde resultó herido de bala el teniente coronel retirado Carmelo Polanco, quien falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, precisó que uno de los agentes fue remitido en calidad de detenido, mientras que los otros tres permanecen bajo investigación para establecer responsabilidades.

El proceso se realiza de manera conjunta con la fiscalía del Distrito Nacional para esclarecer las circunstancias reales del hecho ocurrido la noche del domingo.

Pesqueira reiteró el compromiso de la uniformada con la transparencia y el respeto al debido proceso, asegurando que no habrá impunidad en el caso.

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Asimismo, la institución lamentó el deceso del oficial retirado y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima.