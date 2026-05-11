Roberto Santana habla sobre supuesto suicidio de Santiago Hazim, exdirector de Senasa

El director de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, desmintió las versiones que señalaban un presunto intento de suicidio de Santiago Hazim en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.

El funcionario calificó la información como falsa y aseguró que el principal imputado por el caso de desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se encuentra en condiciones estables.

Lee también: Celebración de un cumpleaños y alto volumen de música desencadenó en muerte de coronel

De igual modo, indicó que Hazim y los demás implicados en el proceso judicial permanecen en el área de observación del recinto.

Santana detalló que los internos cumplen con las actividades establecidas en el horario regimental y que mantienen un comportamiento acorde a las normas del centro.

Llamada de Hazim

Tras la difusión del rumor, se permitió que el exdirector del Senasa se comunicara con sus familiares para confirmar su estado de integridad física.

La institución vinculó la propagación de estas noticias con una estrategia para desacreditar la reforma penitenciaria.

El titular de la DGSPC recordó que en ocasiones anteriores se difundieron datos erróneos sobre la ubicación de los detenidos y supuestos privilegios alimentarios, los cuales fueron descartados por las autoridades tras las inspecciones de lugar.

Actualmente, los imputados del caso Senasa se encuentran en un área aislada del complejo penitenciario. La dirección del penal mantiene un monitoreo constante sobre este grupo, bajo protocolos de vigilancia detallados, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.