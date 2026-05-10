La gobernadora de Barahona, Oneida Félix Medina, hizo un llamado a la unidad nacional y al trabajo conjunto en favor del éxito de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante el acto de cierre del recorrido de la antorcha regional celebrado en esta provincia.

La actividad formó parte de la “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, iniciativa que recorre todo el país llevando un mensaje de integración, identidad y compromiso ciudadano a través del deporte.

“El deporte nos une. Trabajemos juntos, unidos por una mejor República Dominicana, por el éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para enviar un mensaje al mundo de que sí podemos”, expresó Félix Medina en el acto realizado en el Parque Central de Barahona. Puedes leer: Oviedo y Juancho se unen al recorrido de la antorcha de Santo Domingo 2026

La funcionaria destacó además el significado simbólico de la antorcha para el país y la región.

“Recibimos con orgullo el fuego de los juegos, una llama que nos llena de esperanza y de alegría”, agregó.

La jornada inició en el malecón del municipio Santa Cruz de Barahona, donde la mascota oficial de los juegos, Colí, entregó la antorcha al alcalde Mictor Fernández y a la gobernadora provincial.

Posteriormente, el fuego fue portado por el atleta de pesas Alan Michel, quien lo entregó al representante de atletismo Fernando de la Rosa durante una de las paradas del recorrido.

A lo largo de las principales vías de Barahona, incluyendo las avenidas Jaime Mota y María Montez, decenas de ciudadanos salieron a las calles para presenciar el paso de la llama de la cita multideportiva regional que se celebrará del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

El recorrido incluyó 22 paradas en distintos puntos de la provincia, dando participación a atletas, dirigentes deportivos, entrenadores, empresarios y personalidades vinculadas al desarrollo social y deportivo de Barahona.

La ex integrante de la selección nacional de voleibol, Betzaida Burroughs, quien conquistó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 1974, también participó en la actividad y expresó la emoción que sintió al portar la antorcha y recordar sus experiencias como atleta.

La caminata estuvo acompañada por la banda de música de la Quinta Brigada del Ejército de República Dominicana y por el batón ballet de Barahona, integrado por niños y adolescentes.

La “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores” inició el pasado viernes en Pedernales y ya ha recorrido comunidades como Oviedo, Juancho y Enriquillo antes de llegar a Barahona.