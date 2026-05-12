Alegra, plataforma con más de 1.5 millones de usuarios, señaló una vez concluya el período adicional concedido por la DGII, las empresas que no hayan implementado la facturación electrónica podrían enfrentar las sanciones contempladas en la legislación vigente.

La empresa tecnológica especializada en soluciones contables, Alegra, sostuvo que la prórroga otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la implementación de la facturación electrónica es una oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), puedan adaptarse sin improvisaciones antes de que entre en vigencia la obligación establecida en la Ley 32-23.

Durante un encuentro con medios, la compañía digital explicó que la extensión de seis meses otorgada por la DGII, a partir del 15 de mayo de 2026, debe ser aprovechada por las mipymes para organizar también sus procesos administrativos y digitalizar sus operaciones.

“La prórroga no elimina la obligación; abre una oportunidad para que las pymes hagan el proceso con más orden y menos presión. Hoy tienen más tiempo para cumplir, pero también menos espacio para improvisar cuando llegue el nuevo plazo”, afirmó Carolina Felizzola, gerente de la empresa para República Dominicana.

Alegra, plataforma con más de 1.5 millones de usuarios, señaló una vez concluya el período adicional concedido por la DGII, las empresas que no hayan implementado la facturación electrónica podrían enfrentar las sanciones contempladas en la legislación vigente.

Digitalización

Indicó que el desafío para las mipymes no se limita a emitir comprobantes fiscales electrónicos, sino también a aprovechar la transición para mejorar su control financiero, reducir tareas manuales y fortalecer la gestión administrativa mediante herramientas digitales.

Durante la actividad también se abordaron aspectos regulatorios de la Ley 32-23, dudas técnicas sobre el comprobante fiscal electrónico y casos prácticos de implementación en negocios locales.

Según la empresa, muchas pymes enfrentan dificultades para comprender los requisitos operativos y tecnológicos del nuevo sistema, por lo que insistió en la necesidad de traducir la normativa a procesos más claros y accesibles para emprendedores y pequeños negocios.