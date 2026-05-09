Los Leones de Santo Domingo hicieron valer su condición de dueños de la casa al doblegar 100-94 a los Reales de La Vega en un disputado partido correspondiente a la ronda regular de la Súper Liga LNB celebrado este sábado en el Club San Carlos de esta ciudad.

Los Leones (3-8), ejecutaron el plan de juego con una defensa que fue compensada con la ofensiva que les permitió llevarse la victoria, mientras que los Reales (4-4), no pudieron cerrar con efectividad en los minutos cruciales del encuentro.

Los parciales quedaron 29-23, 22-23, 23-28, 26-20 a favor de los Leones.

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Por los rojos, Gerardo Suero lideró el ataque con 24 puntos y seis rebotes, seguido por Kerry Richardson, con 19 tantos, el debutante Brayan Ramírez aportó 14 unidades y siete asistencias, mientras que José Liriano terminó con 14 tantos y siete rebotes; Reggie Quezada logró 13 puntos y seis rebotes, y Leo Cabrera agregó 11 puntos.

Por los Reales, Malachi Richardson anotó 26 puntos, Anderson Mirambeaux finalizó con 16 tantos; Sekou Sylla firmó 16 unidades y 10 rebotes, en tanto que Darius McNeil logró 14 tantos.

En el tercer cuarto, los Leones enfrentaron cierta dificultad para conservar las ventajas que habían logrado. Los Reales igualaron 54-54 con 8:16 por jugar en el parcial, pero los Rojos ripostaron con un 6-0 (60-54) en el 1:16, pero con 5:32 por terminar el período, los visitantes se acercaron a dos puntos (60-62), y con 4:39 igualaron 70´70 y concluyó 74-74 tras el equipo vegano llevarse el parcial 28-23.

Primera mitad

La primera mitad quedó 51-46 a favor de los Leones, que ejecutaron un juego rápido y efectivo desde el campo, con un 67 por ciento, y un 31 (4 de 13) desde el arco de tres puntos.

Los Reales, con un 47 por ciento de campo, pero un 17 por ciento (2 de 12) desde la distancia de tres puntos, mantuvieron el partido al alcance.

Los locales dominaron las asistencias 8-7, pero el equipo vegano terminó arriba 19-14 los rebotes.