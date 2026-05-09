TORONTO.- Brandon Valenzuela conectó un jonrón de tres carreras, Ernie Clement bateó un jonrón solitario entre sus cinco hits, igualando el récord personal, y los Toronto Blue Jays utilizaron una quinta entrada de siete carreras para derrotar a los Los Angeles Angels 14-1 el sábado.

Mason Fluharty (2-0) trabajó una entrada para llevarse la victoria, mientras que Toronto estableció récords de temporada en carreras y hits (20).

Clement conectó sencillos dentro del cuadro en la segunda y cuarta entrada, y luego impulsó una carrera con un sencillo potente que pasó por encima del guante del tercera base Yoán Moncada en la quinta. Bateó un jonrón contra Mitch Farris para comenzar la séptima, su segundo de la temporada, y luego conectó un sencillo en la novena.

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Valenzuela bateó de 4-5 con cuatro carreras impulsadas en su primer partido de cuatro hits en su carrera, quedándose a un triple del ciclo. Conectó un jonrón en el primer lanzamiento que vio de Farris en la quinta entrada.

Mike Trout se fue de 0-3 con tres ponches antes de ser reemplazado defensivamente por Bryce Teodosio, poniendo fin a una racha de 23 juegos llegando a base en Toronto que comenzó en mayo de 2015.

Adam Frazier impulsó la única carrera de los Angels con un sencillo como bateador emergente en la octava entrada, y luego se quedó para lanzar en la novena. Frazier permitió cuatro carreras y cinco hits, incluyendo un jonrón solitario de Jesús Sánchez.

Por. IAN HARRISON