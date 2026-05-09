Entregan a presunto implicado en muerte de Jhon Alberto Núñez en Cotuí

Cotuí, Sánchez Ramírez. Una comisión de abogados entregó la tarde de este sábado, ante las autoridades del Departamento Policial de esta ciudad, a un hombre a quien familiares de Jhon Alberto Núñez vinculan con la muerte de este último, ocurrida a causa de varios disparos la noche del pasado domingo 3 de mayo, en la zona céntrica de Cotuí.

El abogado Missael Pwit, al momento de presentar ante las autoridades policiales a Roesmir Ceballo, alias “Nueva York”, explicó que dicha persona fue puesta a disposición de las autoridades policiales y judiciales encargadas de la investigación del caso.

En el trágico hecho también resultó herido de bala en la región lumbar izquierda Maylon José D’ León, quien posteriormente fue dado de alta tras recibir atenciones médicas en un centro clínico privado de Cotuí.

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El jurista Missael Pwit aclaró que, al momento de ser entregado a las autoridades policiales y judiciales, Roesmir Ceballo se encontraba en perfecto estado de salud.

Asimismo, señaló que Ceballo temía por su vida debido a informaciones que habría recibido por diferentes vías sobre un supuesto plan para eliminarlo mediante uno de los llamados “intercambios de disparos”.

Agregó que, ante las reiteradas olas de rumores sobre un supuesto atentado en su contra, optaron por entregar a Roesmir Ceballo vivo en el cuartel policial de esta ciudad.

Los familiares de Jhon Alberto Núñez, fallecido a causa de varios disparos, afirman que Roesmir se desenvolvía en el mundo del microtráfico de drogas en Cotuí.

Un supuesto tumbe de drogas

En los corrillos del bajo mundo, así como en redes sociales y grupos cibernéticos, circulan versiones que atribuyen la tragedia a un supuesto tumbe de drogas, situación que habría desencadenado el hecho violento en el que una persona murió y otra resultó herida de bala.