El sello editorial Grupo Editorial Sial Pigmalión, con tres décadas de trayectoria y un catálogo que supera los 2,700 autores de distintos continentes, presentará a nivel internacional el libro “Juan Luis Guerra: Compromiso y Poesía”, obra del escritor y comunicador dominicano Euri Cabral, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026.

El lanzamiento está programado para el viernes 1 de mayo a las 5:00 de la tarde, en el pabellón del Gremio de Escritores de España, ubicado dentro del Pabellón 17 Internacional del recinto ferial. La presentación estará a cargo del escritor y diplomático Marino Berigüete.

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Con 38 años de historia, la feria de Bogotá se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más relevantes del mundo hispanohablante, reuniendo cada año a autores, editores, traductores, distribuidores, libreros y lectores, fortaleciendo así el ecosistema del libro en América Latina.

Por su parte, el autor Euri Cabral expresó su agradecimiento por la oportunidad de llevar esta obra a un público global. Explicó que el libro es un ensayo biográfico que aborda la relevancia de Juan Luis Guerra en la música dominicana, su reconocimiento internacional y su transformación espiritual tras su conversión al cristianismo.

Basilio Rodríguez, presidente de la editorial, destacó que esta publicación representa un análisis profundo y bien documentado sobre la vida y el impacto del artista dominicano con mayor proyección internacional. Asimismo, adelantó que, tras su debut en Bogotá, el libro también será presentado en ferias literarias de ciudades como Madrid, Santo Domingo y Guadalajara.