Juan Luis Guerra deslumbra en Santiago

Santiago. “Entre Mar y Palmeras” no es solo la apuesta musical de Juan Luis Guerra a su público, es el inmenso poder de la música de calidad de trascender y mantenerse a pesar del tiempo, es el carisma de un artista inmenso que representa a todos los dominicanos y que en su primera actuación, de dos que tiene, en esta Ciudad Corazón, el maestro nos entregó su voz y alma, en una noche memorable, histórica e inolvidable.

Desde el 2000, Juan Luis Guerra, no se presentaba en el hogar de las Águilas Cibaeñas, el Estadio Cibao, que anoche recibió más de 18 mil almas, quienes fueron testigos de un espectáculo moderno, técnicamente perfecto, en el que la bachata, el merengue y la música típica pusieron a vibrar y a bailar a todos los presentes, un público diverso, de todas las edades que cantó y bailó todos los temas del artista.

La propuesta de Saymon Díaz de SD Concerts y todo el equipo técnico que forma parte del montaje, no dejaron una brecha para que el montaje fuera impecable, en el que además se reafirmó que en Santiago, se pueden realizar eventos de esta magnitud, generando la participación integral del público, de las empresas patrocinadoras y las autoridades y con esto un amplio abanico de proveedores de servicios, hoteles, restaurantes que tiene en esta ciudad un anfitrión completo.

Delegaciones de Colombia, Venezuela, Puerto Rico, entre otras nacionalidades, vinieron a disfrutar el montaje que inició con la actuación de Martox, una propuesta musical impecable de Santiago.

Luego, a las 9:35 de la noche, Juan Luis Guerra y su formidable orquesta llegaron al escenario para brindar más de hora y media de buena música, en un recorrido de su historia musical, junto a invitados muy especiales.

“Rosalía”, “La Travesía”, “La Llave de mi Corazón”, “Vale La Pena”, “Como yo”, dieron inicio al show, para dar paso al primer invitado de la noche Frank Ceara con “Así Bonito”, propuesta nominada a Merengue del Año en Premios Soberano.

Un medley de bachatas nos transportó a un viaje mágico por la trayectoria del artista, con el novedoso recurso de un show de drones, que exhibió de forma aérea, elementos de las canciones, un efecto visual impresionante.

Puedes leer: Juan Luis Guerra volverá a encender Santiago

Seguido, el segundo invitado de la noche Beto, con El Niágara en Bicicleta y además cantó su tema Feriado, coreado por todos los asistentes.

Juan Luis presentó a los santiagueros su tema “DJ Bachata” y luego, en uno de los momentos más nostálgicos y mágicos del concierto, invitó a los creadores de su agrupación 440, Royer Zayas, Mariela Mercado, Maridalia Hernández con el tema “Tú” y por supuesto “Santiago en Coche”, tema emblemático del grupo.

“Abeja Panal” lo interpretó Quico Rizek, junto a su directora musical Janina Rosado.

“Buscando Visa Para un Sueño” incluyó la interpretación de El Blachy, uno de los artistas más populares del país, anoche ovacionado por el público. Luego Guerra hizo su Mambo 23, La Noviecita junto al aclamado saxofonista Sandy Gabriel, El Costo de la Vida, Ojalá Que Llueva Café y El Farolito junto a El Prodigio a quien Juan Luis Guerra valoró como su amigo y músico excepcional.

Te puede interesar leer: Santiago honra a Juan Luis Guerra con distinción especial previo a sus dos conciertos

El cierre artístico fue con Las Avispas, A Pedir su Mano, Bachata Rosa y La Bilirrubina, para concluir un evento sin desperdicios y que dejó a todos deseosos de más.

Este sábado Juan Luis repetirá la historia y se espera una mayor asistencia de personas.