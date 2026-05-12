NUEVA YORK.-Lionel Messi duplicó con creces su salario hasta alcanzar los 25 millones de dólares en su nuevo contrato con el Inter Miami y gana más del doble que el segundo jugador mejor pagado de la Major League Soccer, Son Heung-min, del Los Angeles FC.

El nuevo contrato de Messi incluye un salario base de 25 millones de dólares y una compensación garantizada de 28.333.333 dólares, según anunció el martes la Asociación de Jugadores de la MLS en su primer comunicado sobre los salarios de 2026. Su salario es superior al total de 28 de los otros 29 equipos de la MLS.

La nómina de Miami, de 54,6 millones de dólares, es más de 20 millones superior a la de LAFC, que ocupa el segundo lugar con 32,7 millones, y casi cinco veces mayor que la de Filadelfia, la más baja de la liga con 11,7 millones. La nómina de Miami ha aumentado desde los 46,8 millones de dólares con los que comenzó la temporada pasada .

Toronto redujo su nómina de 34,1 millones de dólares a 21,4 millones de dólares a principios de 2025, y LAFC aumentó su gasto de 22,4 millones de dólares a 32,7 millones de dólares.

La remuneración total de la liga fue de 631 millones de dólares y la remuneración garantizada promedio de 688.816 dólares el 16 de abril supuso un aumento del 8,9% con respecto a los 632.809 dólares registrados el 1 de octubre del año pasado.

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El contrato inicial de Messi con la MLS, acordado en julio de 2023 , incluía un salario base de 12 millones de dólares y una compensación anual garantizada de 20.446.667 dólares. En octubre pasado, Messi acordó un contrato de tres años hasta la temporada 2028, y luego lideró al equipo a su primer título de la MLS .

Messi, delantero que cumplirá 39 años el próximo mes, es el capitán de la vigente campeona del mundo, Argentina, y se espera que dispute su sexta Copa Mundial. Messi suma 59 goles en 64 partidos de temporada regular con Miami, incluyendo nueve en 11 encuentros esta temporada. La temporada pasada lideró la MLS con 29 goles en la temporada regular y ganó su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso.

Las cifras salariales corresponden a su contrato con la MLS e incluyen cualquier bono de marketing y honorarios del agente, pero no tienen en cuenta ningún acuerdo adicional con el equipo o sus afiliados, ni ningún bono por rendimiento.

Son ocupa el segundo lugar con un salario base de 10.368.750 dólares y una remuneración total de 11.152.852 dólares, las mismas cifras que la temporada pasada. El extremo de 33 años se unió a Los Ángeles en agosto del año pasado.

El centrocampista Rodrigo de Paul, que fichó por Miami el verano pasado , es tercero con 7.569.000 dólares de salario y 9.688.320 dólares de compensación total, seguido por el extremo del Atlanta Miguel Almirón (6.056.000 dólares, 7.871.000 dólares), el extremo del San Diego Hirving Lozano (6 millones de dólares, 9.333.333 dólares), el extremo de los New York Red Bulls Emil Forsberg (5.405.000 dólares, 6.035.625 dólares), el delantero del Nashville Sam Surridge (5,27 millones de dólares, 5.933.000 dólares), el centrocampista del LA Galaxy Riqui Puig (5.125.000 dólares, 5.792.188 dólares), el atacante del Vancouver Thomas Müller (5.000.004 dólares, 5.152.504 dólares) y el extremo del Chicago Jonathan Bamba (5 millones de dólares, 5.581.806 dólares).

El defensor de Cincinnati, Miles Robinson, encabezó la lista de jugadores de la MLS que aspiran a un puesto en la plantilla de la Copa Mundial de Estados Unidos con un salario base de 3,5 millones de dólares y una compensación total de 3,95 millones de dólares, seguido por el portero de New England, Matt Turner (1.776.136 dólares, 1.942.886 dólares), el centrocampista de Seattle, Cristian Roldan (1.645.000 dólares, 1.766.000 dólares), el centrocampista de Charlotte, Tim Ream (1 millón de dólares, 1.127.750 dólares), el portero de Columbus, Patrick Schulte (900.000 dólares, 1.032.083 dólares), el lateral izquierdo/extremo de Columbus, Max Arfsten (800.000 dólares, 895.000 dólares), el portero de New York City, Matt Freese (675.000 dólares, 795.833 dólares), el portero de Cincinnati, Roman Celentano (525.000 dólares, 574.000 dólares), el centrocampista de Salt Lake, Diego Luna (450.000 dólares, 500.833 dólares), el centrocampista de Vancouver Sebastian Berhalter (480.000 dólares) y el portero de Chicago Chris Brady (250.000 dólares, 348.333 dólares).

Entre los nuevos integrantes de la liga se encuentran el delantero del Toronto, Josh Sargent (3,21 millones de dólares, 5.265.667 dólares), el delantero del San Jose, Timo Werner (3.738.872 dólares, 4.268.039 dólares), el extremo del Salt Lake, Morgan Guilavogui (2,2 millones de dólares, 2.225.500 dólares), el delantero del Houston, Guilherme (1.528.572 dólares, 1.925.230 dólares), el centrocampista del LAFC, Stephen Eustáquio (1,8 millones de dólares), el delantero del DC, Louis Munteanu (1,19 millones de dólares, 1.634.100 dólares) y el centrocampista del Minnesota, James Rodríguez (684.000 dólares).

El salario medio de la MLS el punto en el que un número igual de jugadores ganaba por encima y por debajo de ese umbral aumentó un 4,1%, pasando de 338.347 dólares el otoño pasado a 352.104 dólares. Hubo 133 jugadores que ganaron 1 millón de dólares o más, frente a los 131 del inicio de la temporada pasada y los 91 del inicio de 2022.

Por . Ronald Blum