Llama Gobierno prestar atención al sector eléctrico

El exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, llamó hoy al Gobierno a prestar atención al problema de la generación eléctrica, ya que para el próximo año se podrían agudizar los apagones.

El especialista en finanzas cree que el Gobierno tiene que accionar rápido para resolver el problema en el sector eléctrico, cuya inversión en la actual gestión, dijo, ha sido la más baja de las últimas décadas.

“En estos dos años la inversión en el sector eléctrico ha sido la más baja de la historia reciente o de las últimas décadas, entonces, si no se invierte, no hay contadores, transformadores y no hay cables. Eso es un problema, porque se requiere de más dinero”, enfatizó.

Díaz explicó que el índice de recuperación de efectivos del sector eléctrico, que en el 2020 era de un 71%, en la actual gestión se ha reducido a un 63%, lo que según él puede ser porque se está dando más energía y porque el sector ha enfrentado una crisis de precio.

“El gobierno tiene que actuar rápido para revertir esta tendencia va a tomar tiempo y esto no va a ser de un día a otro. Ya esto es un tema de largo plazo recuperar las empresas distribuidoras, pero el gobierno tiene que prestar atención a la generación, porque aquí el año que viene puede haber apagones y eso para un gobierno es muy delicado”, precisó.

El experto cree que en el país hay que adicionar energía rápidamente para dar respuesta a una demanda cada vez mayor.