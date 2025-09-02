EUA repatia otro 92 exconvictos dominicanos

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS. Otro grupo de 92 dominicanos llega este martes al país, repatriado por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, según un listado enviado a las autoridades nacionales.

Empero informes obtenidos en el Aeropuerto de Las Américas, indican que la cantidad de repatriados podría aumentar y que muchos de los que vienen estaban en prisión por la comisión de diversos delitos en EUA.

También vienen criollos que fueron arrestados en redadas que contra los extranjeros ilegales llevan a cabo las autoridades estadounidenses en diferentes lugares y estados del territorio norteamericano.

Los nacionales está previsto que lleguen al aeropuerto de Las Américas después del mediodía, en un avión fletado por el Servicio de Inmigración y Aduanas, escoltados por varios agentes de ese organismo.

Para recibir a los repatriados, las autoridades de Migración y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), forman un cordón y bajan uno por uno, a los criollos a quienes conducen luego, al Centro de Acogida en Haina, San Cristóbal.

En ese recinto, las autoridades proceden a depurar a los criollos y luego entregados a sus familiares que están diseminados en diferentes lugares del territorio nacional.

Se explico que los criollos que vienen luego de cumplir condenas en diferentes cárceles estadounidenses, estaban acusados de tráfico de drogas, crimines, falsificación de documentos, fraudes, robos y asaltos, entre otros delitos.

En tanto que los que vienen por redadas, fueron apresados en diversos lugares de Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles, California, Massachussets, entre otros lugares estadounidenses, donde se mantiene la persecución contra los extranjeros ilegales.