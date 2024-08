Los 50 de Casa de Teatro

No recuerdo si fue José Antonio Rodríguez, no lo sé, quien me dijo que Freddy Ginebra había nacido en el año 1944, que, por lo tanto, ya tenía, nada más y nada menos, que 80 años.

Le respondí que no, que Freddy nació en el año 1974, cuando creó Casa de Teatro, en el fragor de las luchas populares que tuvieron su mayor esplendor político, cultural y social, durante los “Siete Días con el Pueblo”, convocados por la entonces poderosa Central General de Trabajadores (CGT), donde se dieron cita importantes artistas internacionales, como Mercedes Sosa, Víctor Manuel, Noel Nicola, Danny Rivera, el Topo, Pi de la Serra, Los Guaraguaos, Guadalupe Trigo, Lucecita Benítez, entre otros.

Por los dominicanos recuerdo a Johnny Ventura, Cuco Valoy, Expresión Joven, Nueva Forma, Convite, donde resaltaron figuras desconocidas en ese momento como Chico González, Ramón Leonardo, autores de la memorable canción Francisco Alberto, entre otros.

En Casa de Teatro se presentaron muchos de los artistas protagonistas de los “Siete Días con el Pueblo”. Eran años difíciles, de persecución política, represión, exilio y jóvenes vilmente asesinados. Para entonces Freddy era un joven valeroso, inquieto, con sensibilidad social, abogado, publicista, filólogo, entre muchas otras cosas. Apenas tenía 19 años cuando produjo y condujo su primer programa de televisión, “Cita con la Juventud”.

Casa de Teatro fue algo así como un sueño convertido en hermosa realidad con el pasar de los años. No hay en este país un poeta, cuentista, novelista, narrador, pintor, escultor, músico, cantante, que no haya pasado por Casa de Teatro, que no haya recibido el apoyo, la solidaridad, el cariño y el entusiasmo de Freddy Ginebra.

Sonia Silvestre, Luís -el Terror- Díaz, José Antonio Rodríguez, Manuel Jiménez, Víctor Víctor (Vitico) Adalgisa Pantaleón, Lenny, Claudio Cohen, Juan Luís Guerra, Carlos Luís, Yuyu Ramírez, Mónica Despradel, Diomary, Nini Cáffaro, entre muchos otros, le deben algo al duende del arte y la cultura, Freddy Ginebra, a quien tanto quiero.

En Casa de Teatro he ido, durante 50 años, a Festivales de Jazz, concurso de poesía, novela, cuentos, folklor, canto, etc.

Las puertas de Casa de Teatro siempre han estado abiertas al talento joven, a la creación artística. (Que chulo sería que los hijos artísticos de Freddy Ginebra se reunieran para una feria artística y cultural en beneficio de Casa de Teatro, a propósito de los 50 años, entre los que pueden participar Juan Luis Guerra, José Antonio Rodríguez, Manuel Tejada, Maridalia Hernández, Roger Zayas Bazán, Adalgisa Pantaleón, Claudio Cohen, Diomary, entre otros). Muchos no se imaginan cuando le ha costado Casa de Teatro a Freddy Ginebra.