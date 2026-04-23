LOS ARROYOS, Pedernales.– En la Colonia Agrícola de Los Arroyos, en esta zona fronteriza, no solo existe un gran potencial de tierras raras, sino también una importante presencia de oro en proporciones explotables, cuyo hallazgo —según versiones— sería conocido por las autoridades, aunque no ha sido revelado oficialmente.

De acuerdo con una fuente, hace unos quince años se dio a conocer la existencia de una mina de oro, la cual —según aseguró en su momento— se encuentra en terrenos compartidos entre Haití y la República Dominicana.

Una de las versiones que sostienen la presencia de este potencial aurífero en la comunidad agrícola de Los Arroyos fue ofrecida por José Saturnino Espinal (El Papero), propietario de predios junto a su socio Bladimir Valdés, donde —según afirma— existe el codiciado mineral.

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Según fuentes, en 1998 una firma estadounidense, cuyo nombre no fue revelado, realizó estudios en la zona. Estos resultados, de acuerdo con Espinal, indicaban la existencia de un importante yacimiento con miles de toneladas de oro, lo que convertiría esos terrenos en altamente valiosos.

Para la época, los colonos apenas aspiraban a mantener el cultivo de papa, zanahoria, repollo, remolacha, ajo y otros rubros hortícolas, por lo que no dieron mayor importancia a la información ofrecida por los investigadores mineros y geólogos.

Sin embargo, años después, el Ministerio de Medio Ambiente intentó desalojar a los propietarios de los terrenos donde se ubicaría la supuesta mina de oro. No obstante, la férrea oposición de Saturnino Espinal (El Papero) y del ingeniero Bladimir Valdés impidió la ejecución de la medida.

En otra ocasión, también se intentó desalojar a toda la comunidad agrícola de Los Arroyos, alegando daños ambientales por la siembra de cientos de miles de aguacates. Sin embargo, productores de la zona consideran ahora que estas acciones pudieron formar parte de un plan para evitar sospechas sobre la presencia de oro.

CULTIVOS DE HORTALIZAS

La zona de Los Arroyos inició en 1994 un proceso de siembra de hortalizas, cuando el productor de Constanza Américo Mena se internó en el área, logrando cosechar miles de toneladas que abastecían los mercados nacionales de la época.

A pesar del gran potencial agrícola para cultivos como papa, cebolla, repollo y otros rubros, los agricultores desconocían que sus tierras podrían albergar importantes depósitos minerales.

Tanto Saturnino Espinal como Bladimir Valdés, entre otros, han trabajado estos predios desde generaciones anteriores, cuando sus antecesores se dedicaban a la crianza de reses y al intercambio comercial entre haitianos y dominicanos.

TIERRAS RARAS Y ORO

La zona de Los Arroyos presenta un notable potencial no solo por la presencia de tierras raras, sino también por la posible existencia de oro en gran parte del área, lo que la convierte no solo en una región agrícola de relevancia, sino también en una zona minera de alto valor estratégico.