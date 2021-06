“Los Azulejos están por encima del Derby de Jonrones” dice Vladimir Jr.

La derrota de las Grandes Ligas es la ganancia de los Azulejos en lo que respecta a la decisión de Vladimir Guerrero Jr. de no participar en el Derby de Jonrones del próximo mes.

Guerrero dejó pasar la oportunidad de competir en el evento del 13 de julio en Colorado, optando por el descanso. Se espera que el toletero de 22 años, actualmente el mayor votado de la MLB para el Juego de Estrellas, participe en el resto de las festividades de esa semana.

Decir que no fue una decisión difícil y Guerrero no se tomó a la ligera. Antes de hacer un anuncio oficial, consultó a sus compañeros, entrenadores y al padre miembro del Salón de la Fama. El dominicano tomó en serio su consejo, pero dejó en claro que la decisión de no competir era solo de él y para él.

Su postura marca un cambio con respecto a principios de mes, cuando Guerrero dijo que estaba “más sí que no” en cuanto a participar. Todavía quiere tomar algunos swings. Es solo que el hombre que ha aparecido en los 72 juegos de esta temporada se da cuenta de que a mediados de julio querrá un descanso mental y físico aún más.

«Esa es una de las principales razones por las que no voy al Derby», dijo Guerrero a través de un intérprete. “Como me siento ahora, me siento bien. Físicamente me siento bien y gracias a Dios todo va bien. Aún queda un largo camino por recorrer y solo quiero que siga siendo así».

La participación de Shohei Ohtani es una enorme puntuación para MLB, y su presencia aumentará la atracción internacional del Derby. Rodear al jugador bidireccional de los Angelinos con algunas de las estrellas jóvenes más brillantes del juego tiene la oportunidad de convertirse en una bonanza de audiencia para una liga a la que le vendría bien un poco de prensa positiva después de una serie de escándalos bien documentados.

Eso aún debería suceder si Ronald Acuña Jr., Fernando Tatis Jr. y otros firman, pero no conseguir a Guerrero es un golpe. Después de todo, fue el inicialista de los Azulejos, no el campeón defensor Pete Alonso, quien recibió la mayor parte de la atención la última vez que se llevó a cabo este evento.

Si bien Guerrero no se aseguró el premio de $ 1 millón de dólares, dio el espectáculo de la noche con 29 jonrones en una sola ronda, borrando el récord anterior. La idea de ver a Guerrero ir a trabajar al Coors Field era aún más tentadora. Su cañonazo más largo hace dos años viajó aproximadamente 476 pies. En las alturas de Colorado, podría haberse acercado a 500. Nunca lo sabremos, y los Azulejos deberían estar bien con eso.

En lugar de ver a su jugador franquicia esforzarse al máximo en una exhibición, estará sentado y disfrutando de la acción como todos los demás.

En una temporada que ha estado marcada por las lesiones, eso es una buena noticia.

«Si él está feliz, yo estoy feliz», dijo el mánager de los Azulejos, Charlie Montoyo. “Esa es su decisión y la decisión de su familia. Si se siente bien al respecto, me alegro por él. Lo que me encanta del chico es que está pensando en ganar aquí y quiere jugar todos los partidos».

El Derby puede parecer una forma glorificada de práctica de bateo, pero es más complicado que eso. Cuando los jugadores toman prácticas de bateo, a menudo se los puede ver haciendo swing hacia las vallas, pero no lo hacen contra todos los lanzamientos.

Cada bateador generalmente pasa por la misma rutina de conectar la pelota hacia el otro lado, enviarla por el medio y halar de ella.