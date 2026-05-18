La organización de Los Bravos de Atlanta confirmó oficialmente a través de un comunicado que el estelar jardinero venezolano, Ronald Acuña ha sido activado de la lista de lesionados y está listo para integrarse de inmediato a la acción de las Grandes Ligas.

Acuña Jr. se encontraba fuera de circulación desde el pasado 2 de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

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La molestia física ocurrió durante la segunda entrada de un encuentro frente a los Rockies de Colorado, cuando el patrullero realizó un esfuerzo por llegar a la inicial y se vio obligado a frenar su carrera en abandonando el terreno con una cojera evidente que encendió las alertas en el equipo.

Tras cumplir con el período correspondiente en la lista de inhabilitados por 10 días y completar su proceso de recuperación.