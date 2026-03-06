os Corecaminos de la Parte Baja tratarán esta noche de avanzar la final.

Los Correcaminos de la Parte Baja tratarán esta noche de avanzar la final en su enfrentamiento con Sosúa Sharks en el torneo superior de baloncesto de Puerto Plata.

Los Correcaminos están 2-1 y si consiguen el boleto, tendrán como contricante a las Cotorras de Gustavo Behall que barrieron3.0 a los Eduardo del Batey en la semifinal.

El encuentro está previsto para las 8 de la noche.

Radhamés Paulino de Correcaminos y Richard Ortega de Sosúa Sharks afirmaron que utilizaran la defensa para triunfar.

Luismal Ferreiras anotó en el último partido 35 puntos para mantener vivo a Sosúa.