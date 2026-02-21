El proyecto cultural “Los dominicanos nos reconocemos” fue presentado en las provincias Independencia y Barahona como una iniciativa orientada a reafirmar la dominicanidad, promover el reconocimiento de la identidad cultural y fortalecer el sentido de pertenencia desde la vida cotidiana.

La campaña, impulsada por el Ministerio de Cultura, busca visibilizar los elementos de la memoria colectiva, incentivar la preservación de las tradiciones y proyectar los valores culturales en un contexto marcado por influencias externas y entornos digitales que impactan especialmente a las nuevas generaciones.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó la jornada en Jimaní y Barahona, donde se realizaron presentaciones públicas de la iniciativa y encuentros comunitarios enfocados en la dominicanidad como una expresión viva que se manifiesta en el lenguaje, las costumbres, los códigos compartidos y los espacios de convivencia.

Encuentros comunitarios y reflexión social

La agenda incluyó dos actividades principales: una en el salón de actos de la Alcaldía de Jimaní y otra en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona. En ambos escenarios se desarrolló el conversatorio “El poder de las buenas palabras”, concebido como un espacio de diálogo comunitario y reflexión colectiva sobre la comunicación respetuosa y su impacto en la convivencia social.

En Jimaní participaron autoridades locales y representantes culturales, junto a estudiantes del Liceo María Trinidad Sánchez. Tras el conversatorio, se realizó la presentación formal de la campaña, que incluyó la proyección de un audiovisual introductorio y la explicación del concepto como una invitación a reconocerse en el otro y asumir un compromiso activo con la cultura.

En Barahona, el conversatorio y el lanzamiento de la campaña contaron con una notable asistencia estudiantil, así como con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Los encuentros sirvieron como escenarios de reflexión sobre la forma en que nos comunicamos y su incidencia en la convivencia social, en coherencia con la orientación institucional de fomentar un lenguaje respetuoso y constructivo.

La iniciativa fue presentada como un esfuerzo del Ministerio de Cultura para promover, resguardar y transmitir la identidad cultural a las futuras generaciones, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la cohesión social a través del reconocimiento de los valores compartidos.