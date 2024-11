Escritores creen dominicanos son buenos lectores

Santo Domingo.-Escritores extranjeros y locales consideran que pese a República dominicana ser un mercado pequeño respecto a la producción, compra, venta y comercialización de libros, así como tener un bajo índice de lectura anual, sus ciudadanos son buenos lectores.

El español Basilio Rodríguez Cañada, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, fue uno de los que hicieron la apreciación, ya que entiende que hay un segmento de jóvenes adultos, adultos y adultos mayores que consumen libros de manera constante en el país y exhiben un excelente nivel analítico.

Sin embargo, explica que se debe hacer mayor esfuerzo para fomentar “mayor pasión” por los libros en la sociedad.

“La Feria Internacional del Libro 2024 es un gran paso, pero no es suficiente. Se necesita hacer talleres en las bibliotecas populares e ir a las zonas rurales, trabajar con los más pequeños de forma creativa y didáctica”, expresó.

Por otro lado, el escritor e historiador dominicano Miguel Reyes Sánchez, quien concuerda con Rodríguez, afirma que uno de los métodos que utiliza para desarrollar la lectura en todas las edades, pero sobre todo en los niños, es crear contenidos que no pasen de las 500 palabras.

“Si tú logras colocar un episodio de la historia con esa cantidad de palabras, a los estudiantes o lectores, en sí, se les hace más fácil entender y tener acceso a la información que leer un libro completo”, sostuvo.

Asimismo, señala que se pueda hacer lo propio en el mundo digital, el cual considera que puede ser un aliado para la lectura.

“Hemos creado contenidos didáctico en forma de caricaturas o muñequitos digitales. Esto ha sido todo un éxito”, dijo Reyes, quien fue premiado como el mejor ensayo histórico en la Feria del Libro de Madrid 2024, con su obra “Quo vadis? Tras las huellas de la historia”.

Puertorriqueñas

Las literatas de Puerto Rico Diana González Ortiz, quien presenta su más reciente obra “La niña que se coró sus trenzas”, y Eileen C. Villafañe Deyack, “El tiempo que se va no vuelve”, entienden que la lectura no es una práctica habitual extendida entre la mayoría de los dominicanos. No obstante, entre lo que sí tienen un hábito, en estos hay excelente nivel de compresión.

Ambas sugieren fortalecer las infraestructuras y los programas de lecturas a nivel nacional.

Estadísticas

De acuerdo a la plataforma digital Statista, el ranking de los países con mayor índice de libro leído por año a nivel global lo encabeza India con 10.7.

A este le continua Tailandia con 9.4. China tiene un promedio de 8, Filipina, 7.6 y Egipto, 7.5, respectivamente.

En la región hispanohablante ese listado lo inicia España, el cual registra 10 libros por año.

Chile le sigue con una tasa anual de 5.4 y Argentina reporta 4.5 libros.

Asimismo, Perú (3), México (2.9) y Colombia (2.2), respectivamente.

El lector de República Dominicana aparece con 1.2 libros cada año.

Falta de tiempo, desinterés o que no le gusta leer, aparecen como los principales limitantes de la lectura en esta región.