Los Óscar definen esta noche el choque entre “Sinners” y “One Battle After Another”

Los Ángeles (EE.UU.).- Los Óscar dirimen este domingo el duelo entre ‘Sinners’ y ‘One Battle After Another’, las más nominadas de esta edición, mientras la española ‘Sirat’ y la brasileña ‘O Agente Secreto’ buscan una codiciada estatuilla a mejor película internacional en una gala marcada por la escalada del conflicto en Irán.

La 98º edición de los premios más importantes del cine será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo y se transmitirá en directo en Estados Unidos en el canal ABC y en la plataforma Hulu a partir de las 16-00 hora local (23-00 GMT).

La gala incluirá actuaciones inspiradas en la película ‘Kpop De-mon Hunters’, reencuentros de superhéroes de Marvel y de comedias como ‘Bridesmaids’, además de homenajes sorpresa.

El choque principal de la noche enfrentará a ‘Sinners’, la más nominada en la historia de los Óscar con 16 candidaturas, con ‘One Battle After Another’, con 13 y la más laureada en el circuito de premios de esta edición.

Una lucha que se presenta como una de las más abiertas e impredecibles de los últimos años.

Mientras que la categoría de mejor película internacional aterriza este año cargada de incógnitas y sin un consenso claro. Aunque la noruega ‘Sentimental Value’ lidera las apuestas tras su éxito en festivales, la competencia se presenta feroz frente a las potentes propuestas como la brasileña ‘O Agente Secreto’ (‘The Secret Agent’), de Kleber Mendonça Filho.

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En la terna se encuentran además la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, y la completan la tunecina ‘The Voice of Hind’ y la francesa ‘It Was Just An Accident’, dirigida por el iraní Jafar Panahi.

Las dudas se ciernen también sobre el premio al mejor actor, donde el brasileño Wagner Moura buscará hacer historia para Brasil en un apartado en la que compite contra Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’) o Michael B. Jordan (‘Sinners’), los favoritos de la categoría.

Por el contrario, en la categoría a mejor actriz, la irlandesa Jessie Buckley se perfila como la ganadora del primer Óscar de su carrera por su trabajo en ‘Hamnet’.

La ceremonia contará con Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, el chileno Pedro Pascal o el español Javier Bardem para presentar algunos de los galardones de la Academia.

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La 98º edición de los Óscar se produce en plena escalada bélica en Irán, un conflicto que ha desplazado el foco hacia la geopolítica global. Se espera que algunas estrellas de Hollywood utilicen su paso por la alfombra roja para hablar de la inestabilidad global provocada por esta guerra o de las crisis en Venezuela y Palestina.

Las tensiones políticas han llevado a reforzar la seguridad en torno al Teatro Dolby de Los Ángeles, tras la reciente advertencia del FBI sobre un posible ataque con drones en California por parte de Irán. Amenaza que sin embargo fue desmentida por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.