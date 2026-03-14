Las mujeres que han conquistado el Gran Soberano

En el escenario donde cada año se celebra lo mejor del arte y el entretenimiento dominicano, una estatuilla concentra la mayor expectativa de la noche: el Gran Soberano.

Este galardón, considerado la máxima distinción de los Premios Soberano, representa la consagración definitiva de una carrera artística y el reconocimiento a quienes han dejado una huella profunda en la cultura de la República Dominicana.

Desde 1985, cuando la premiación fue creada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) bajo el nombre de Premios Casandra, el escenario ha visto desfilar a las figuras más influyentes de la música, la televisión, el cine, el teatro y la comunicación. Sin embargo, la historia del máximo galardón también revela una realidad: durante décadas, la mayor parte de los reconocimientos recayeron en hombres.

A pesar de ello, un grupo de mujeres ha logrado abrirse paso hasta alcanzar el premio más importante del espectáculo dominicano. Cantantes, comunicadoras, periodistas y artistas que, con su talento y trayectoria, rompieron barreras en industrias tradicionalmente dominadas por hombres y se alzaron con el Gran Soberano, dejando una marca indeleble en la historia de la premiación.

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Este reportaje repasa quiénes son esas mujeres que han conquistado el máximo reconocimiento artístico del país y analiza también cuáles han sido las figuras femeninas más premiadas en las distintas categorías de los Premios Soberano.

Mujeres que han ganado el Gran Soberano

A lo largo de la historia del premio, varias mujeres han logrado conquistar el Gran Soberano, destacándose en áreas como la música, el periodismo, la televisión y el cine.

1- Maridalia Hernández – 1987

Fue la primera mujer en ganar el Gran Soberano, cuando aún se celebraban los Premios Casandra. La cantante dominicana, reconocida por su potente voz y su trabajo junto al grupo 440, se convirtió en un referente femenino dentro de la música dominicana.

Su triunfo marcó un precedente en una premiación que hasta entonces había reconocido principalmente a figuras masculinas.

Maridalia Hernández – 1987 primera mujer en recibir el Gran Soberano

2- Milly Quezada – 1998

Conocida como “La reina del merengue”, Milly Quezada recibió el galardón tras una trayectoria internacional que posicionó el merengue dominicano en escenarios globales. Su victoria reflejó el impacto de la mujer en uno de los géneros musicales más representativos del país.

3- Nuria Piera – 1999

La periodista de investigación se convirtió en la única comunicadora del área periodística investigativa en recibir el Gran Soberano, reconociendo su trabajo en la televisión dominicana y su compromiso con el periodismo crítico.

Su premiación evidenció que el galardón también valora la contribución social y mediática más allá del espectáculo.

4- Sonia Silvestre – 2000

La icónica cantante dominicana fue premiada por su impacto en la música y la cultura nacional. Con su estilo interpretativo y su compromiso con la canción social, se consolidó como una de las voces más influyentes de la música dominicana.

5- Charytín Goico – 2007

La cantante y presentadora recibió el premio por su extensa carrera en la televisión y el espectáculo internacional, especialmente en Estados Unidos y América Latina.

6- Fefita La Grande – 2016

La legendaria acordeonista fue reconocida por su contribución a la música típica dominicana y por abrir camino a las mujeres dentro de un género tradicionalmente dominado por hombres.

7- Alicia Ortega – 2023

La reconocida periodista fue galardonada por su trayectoria en el periodismo televisivo dominicano, caracterizada por investigaciones de alto impacto y credibilidad pública.

8- Ángela Carrasco – 2024

La cantante dominicana recibió el Gran Soberano como reconocimiento a una carrera internacional de más de cuatro décadas, marcada por éxitos en la balada y el teatro musical.

9- Zoë Saldaña – 2025

La actriz dominicana de trayectoria internacional fue reconocida por su impacto en el cine mundial y por representar al país en producciones de gran alcance.

Un hito histórico: tres mujeres consecutivas

Un momento notable en la historia del premio ocurrió cuando tres mujeres ganaron el Gran Soberano en años consecutivos:

1998 – Milly Quezada

1999 – Nuria Piera

2000 – Sonia Silvestre

Este hecho marcó un periodo de fuerte reconocimiento al talento femenino en la industria artística dominicana.

Mujeres que más han ganado Premios Soberano en distintas categorías

Además del Gran Soberano, muchas mujeres dominicanas han acumulado múltiples estatuillas en diferentes categorías, convirtiéndose en figuras recurrentes de la premiación.

Edilenia Tactuk

La productora de televisión es considerada una de las mujeres más premiadas en la historia de la ceremonia.

Ha obtenido alrededor de 18 estatuillas entre Premios Casandra y Premios Soberano por su trabajo en televisión y producción de espectáculos.

Milly Quezada

Además del Gran Soberano, ha ganado numerosos premios en categorías como:

Merengue del Año

Orquesta del Año

Cantante Solista

Su impacto musical la ha convertido en una de las artistas más premiadas en la historia del galardón.

Charytín Goico

La artista ha recibido múltiples reconocimientos en categorías relacionadas con:

Programas de televisión

Presentación y animación

Trayectoria artística

Pamela Sued

Figura destacada de la televisión dominicana, ha ganado varias estatuillas por su programa de entretenimiento, consolidándose como una de las comunicadoras más premiadas en la actualidad.

Nuria Piera

Además del Gran Soberano, ha sido galardonada en categorías relacionadas con:

Programas de investigación

Producción televisiva

Comunicación

El papel de la mujer en la historia de los Premios Soberano

La presencia femenina en los Premios Soberano ha crecido con el paso de los años, reflejando cambios en la industria cultural dominicana.

Desde la histórica victoria de Maridalia Hernández en 1987 hasta el reconocimiento internacional de Zoë Saldaña en 2025, las mujeres han demostrado su influencia en la música, la televisión, el periodismo y el cine.

Sin embargo, el número de mujeres que ha recibido el Gran Soberano sigue siendo menor en comparación con los hombres, lo que evidencia que la lucha por la equidad en los reconocimientos culturales aún continúa.

Aun así, cada triunfo femenino en esta premiación representa no solo un reconocimiento individual, sino también un paso hacia una mayor visibilidad del talento femenino en el arte y la comunicación dominicana.