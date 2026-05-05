Santo Domingo, RD. — La agrupación mexicana Los Tigres del Norte se presentarán por primera vez en República Dominicana, en un concierto pautado para el 16 de mayo de 2026 en el Óvalo de la Ciudad Ganadera, como parte de su gira internacional “Los Tigres del Mundo: El Norte Más Allá de la Frontera”.

El espectáculo marcará un hito para la música regional mexicana en el país, al tratarse de la primera presentación oficial de la agrupación en Santo Domingo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la banda es considerada una de las más influyentes del género norteño, con una carrera respaldada por múltiples premios Grammy y una amplia discografía.

El concierto forma parte de su nuevo tour global, que busca llevar su música a distintos países y reforzar el vínculo cultural entre México y otras naciones.

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De acuerdo con los organizadores, el evento también pretende crear un puente artístico entre la cultura mexicana y la dominicana, en una noche que reunirá a fanáticos del género.

Producción y detalles del evento

La presentación será organizada por la empresa Zamora Live, con producción local a cargo de Lenin Ramírez y Víctor Minaya, e incluirá la participación de un artista dominicano invitado, aún no revelado.

El concierto iniciará a las 8:00 de la noche, y las boletas ya se encuentran disponibles para el público.

Una trayectoria que trasciende generaciones

Fundados en 1968, Los Tigres del Norte han logrado posicionarse como íconos de la música latinoamericana, llevando sus historias y corridos a escenarios de todo el mundo.

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Su llegada a Santo Domingo representa una deuda saldada con el público dominicano, que por años ha seguido su música sin haber tenido la oportunidad de verlos en vivo.

Con este concierto, Los Tigres del Norte abren un nuevo capítulo en su historia, consolidando su presencia en el Caribe y prometiendo una noche cargada de clásicos, identidad cultural y conexión con sus seguidores.