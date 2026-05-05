Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos se perfila como plataforma clave de negocios

Santo Domingo, RD. — Autoridades dominicanas y representantes del sector empresarial anunciaron el inicio de la “Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos 2026”, una agenda internacional que se desarrollará del 1 al 5 de junio en Bruselas, Rotterdam y Ámsterdam, con el objetivo de impulsar negocios, atraer inversión extranjera y abrir mercados en Europa.

El anuncio se realizó en la sede de la Delegación de la Unión Europea en el país, donde funcionarios destacaron que la iniciativa busca fortalecer la presencia dominicana en uno de los principales bloques comerciales del mundo.

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Durante la apertura, el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre Europa y la República Dominicana, señalando que la iniciativa abre nuevas oportunidades de cooperación y posicionamiento estratégico.



La presentación central estuvo a cargo de la embajadora dominicana ante Bélgica y la Unión Europea, Joan Cedano, quien subrayó que la misión es resultado de meses de articulación entre el cuerpo diplomático, el sector privado y aliados internacionales, con énfasis en promover exportaciones e inversiones.

Europa como plataforma logística

El embajador dominicano en los Países Bajos, Carlos de la Mota, resaltó que ciudades como Rotterdam y Ámsterdam funcionan como centros logísticos y comerciales clave, lo que permitiría a empresas dominicanas integrarse a nuevas cadenas de distribución en Europa.

El componente empresarial fue presentado por Jean Marco Pou Fernández, vicepresidente de la Cámara de Comercio Dominico-Belga (BelChamRD), junto a Taiana Mora, en representación de Holland House Caribbean.



La agenda incluirá rondas de negocios, encuentros institucionales y actividades de promoción, con participación de sectores vinculados a agroindustria, turismo, logística y manufactura.

Instituciones y empresas involucradas

En la iniciativa participan entidades estatales como ProDominicana, el Ministerio de Interior y Policía, la Junta de Aviación Civil y la Asociación de Bancos Múltiples, entre otras instituciones del ámbito público y privado.

Asimismo, cuenta con el respaldo de empresas como Banco BHD, Grupo Estrella, Rizek Cacao, Roig Agro Cacao, Barceló, Air Europa, International Trade Center, Grupo Zomo, Laga, La Realeza Dominican Tobacco, AGEPORT, Alma Fina y Heritage Chocolate, reflejando el interés del sector privado en la proyección internacional del país.

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La “Semana Dominicana en Bélgica y Países Bajos” se perfila como una de las principales acciones de promoción económica del país en 2026, en un contexto donde las autoridades buscan diversificar exportaciones y fortalecer la inversión extranjera mediante una agenda enfocada en resultados.

El evento concluyó con un espacio de networking entre los asistentes, orientado a fortalecer alianzas y generar nuevas oportunidades de colaboración de cara a esta misión internacional.